Alberto, cuidado

SI me hubiesen preguntado, que yo no sé para qué, sobre si Alberto Núñez

Feijóo tendría una segun-da oportunidad en Madrid, después de aquella a la

que de manera tan poco

explicada renunció, habría dicho que no. Que en política no son normales las segundas oportunidades.

Pero ya se ve que mi opinión vale poco.

Ahora bien, tampoco es que haya mucho fundamento para pensar que esto que estamos viviendo ahora en el PP, sea propiamente dicho una segunda oportunidad para Alberto Núñez Feijóo, o la única que les queda, al menos por el momento, a todos sus compañeros incluso más que a él.

Desde luego, llama la atención la inmediata conversión de todos sus conmilitones a la loa. ¡Es que ya se pasan! Ni siquiera en el santoral hay ya santos tan cumplidos. Pero tienen bastante razón, aunque más que por sus virtudes lo sea porque en todo el PP tampoco haya muchos que puedan levantar la mano sin tener que taparse la cara. Muy pocos, vamos, por no decir que nadie está en condiciones de asumir el liderazgo de su recomposición con más margen de lograr salvarlo que Alberto Núñez Feijóo. Así parece. Y yo lo creo.

Y dicho esto, supongo que el propio Núñez Feijóo sabe en lo que se está metiendo. Qué, en todo caso, esta no es la segunda parte de aquella otra ocasión congresual. Ahora hay cataclismo. Y los intereses de muchos, cientos y miles, en entredicho. El PP tiene que rehacerse de arriba a abajo, con la limitación de que sus órganos de dirección están mayoritariamente compuestos de eso que, con la significación de electos, en distintos niveles, puede que se jueguen más de lo que desean en lo que al propio Alberto se le ocurra que hay que hacer. No será fácil.

Yo, de puertas para adentro del partido, no tengo ni la más remota idea de qué es lo que se puede hacer. Pero de puertas para afuera se me ocurren algunas decisiones que repondrían al PP en el lugar que nunca debió haber abandonado: suspender inmediatamente el bloqueo de la renovación de los órganos del Poder Judicial; disculparse ante la CEOE por haber puesto en riesgo excesivo la reforma laboral que habían pactado con los sindicatos; dejar ya de hacer viajes a Bruselas sólo para hablar mal de España; calmar el verbo, en general, para no confundirse con Vox y, por fin, aunque quizá no sólo, no reiterar deslegitimaciones antidemocráticas de los adversarios.

En resumen: que puede ser que para el PP sea un buen remedio, también desde el punto de vista de los intereses de partido, empezar por hacer un buen servicio a España: volver a la moderación y reasumir en patriotismo constitucional.