Alberto, te van a pillar

MIRA, Alberto, con la de años que llevas tú metido en la política, especialmente en la electoral, que es más tuya, ya tienes que saber que el juego de pillerías tiene sus límites. Que la primera vez te lo ríen, la segunda ya tiene menos gracia y la tercera apagan la tele: ¡qué pesado!. Y es que ni los buenos chistes pueden soportar el dale que dale.

Lo del Falcon valía, hace ya mucho tiempo, que ya anduvieron con él a vueltas todos tus antecesores, aunque unos más que otros, es verdad, pero ya no: tú estás hasta el gorro de saber cuales son las condiciones en las que se puede mover un presidente del gobierno para ir en cualquier momento a cualquier sitio, o a varios al mismo tiempo, y volver de uno a otro, y no necesitar grandes movilizaciones de personal de seguridad en ninguno.

Y costes, oye, que esta es otra de la que podíamos hablar, porque la gente cree que mover personal, escoltas, guardias o policías de aquí para allá no cuesta nada, que ya está pagado, y eso ni mintiendo, como también sabes.

Sabes, si, como lo supiste ya más de una vez, que hacer eso en líneas comerciales es, simplemente, ya no digo que más caro sino imposible. Tú mismo, y no me parece mal, eh, que yo no soy cazador de bagatelas, aceptaste servicios privados cuando los necesitaste o tan sólo te venían bien. Y yo no creo que se te deba reprochar; como acusarte de desayunar todos los días. ¡Es de necesidad!.

Y sacar a relucir cada día el dichoso avión oficial es como la marrullería esta de seguir publicando cada semana tu foto, medio en pelota, con aquel contrabandista o narco o yo no sé ya lo que era, que ni de su nombre me acuerdo.

Andar todos los días con estas cosas es embadurnar la política de mierda, sí, así te lo digo, porque no hay medias tintas ni se me ocurre una crema menos basta. Y oye, que al final, quedáis todos igual, el del dije y el del direte, que tanto da. Y nosotros, la gente, pensando que todos sois iguales, y la política un enredo de trileros, que mira que se parece esta palabra a la de troleros, que quizá también tanto de.

Mejor, pues que dejes esos juegos y vayas a lo que de verdad es serio, que ya sabes que tenemos muchos y muy grandes problemas encima y aún dicen que va para largo, como para que ni tú ni nadie ande distraído con pillerías. Poneos en serio con lo de la justicia, con lo de la energía, con lo de la inflación, con lo de la negociación de los salarios, las pensiones y las rentas en general. Ya sólo con eso tenéis bastante, como para llevar el gesto serio una temporada. Hasta diría que para eso os pagamos, leñe.