Alcoa y lo que la mentira esconde

LA Diputación Provincial de Lugo aprobó una moción del BNG, que contó con el apoyo del PSOE, reclamando la nacionalización de Alcoa. El acuerdo es un insulto a los trabajadores de la planta, a la comarca de A Mariña que depende económicamente de esta empresa y a toda la provincia a la que representa la institución. Es una ofensa, no por el contenido, si no el engaño que esconde. Nacionalistas y socialistas saben, de antemano, que el Gobierno no nacionalizará la empresa.

De querer ya lo habría hecho. Porque poder, de existir voluntad política, se podría, bien sea expropiando o mediante alguna fórmula de intervención. Pero ni lo intenta. La ministra del ramo, Maroto, en lugar de buscar soluciones pasó a la posición más cómoda: atacar a la multinacional. Como si así se resolviera el problema.

El 3 de enero, BNG y PSOE suscribían un acuerdo para la investidura de Sánchez en el que figuraba, con carácter urgente, la aprobación del estatuto para las industrias electrointensivas. Este estatuto había sido comprometido por el Gobierno en anteriores ocasiones. A día de hoy, cuando ya se inició el proceso de despido de sus más de 500 trabajadores directos, ni hay estatuto ni se le espera. El BNG calla y para disimular su achantamiento lanza la propuesta nacionalizadora a sabiendas de que no se va a producir.

Estamos en campaña electoral, tiempo de excesos verbales y promesas imposibles. Aun así, con algo tan serio no deberían jugar. Y menos una institución de gobierno como la Diputación de Lugo. Debiera defender los intereses de la provincia en lugar de tomar un acuerdo tramposo y electoralista.

Si no pueden decir la verdad, o sea, lo que de sucede, al menos que se callen. Porque tan cierto es que la empresa quiere cerrar, lo repite constantemente, como que el Gobierno no movió un dedo para evitarlo. Hizo todo lo contrario.

La demostración, hay que insistir, la tenemos en el injustificable retraso en la aprobación del susodicho estatuto. La multinacional Alcoa perdió el interés en la planta de San Cibrao porque no le es rentable. No lo oculta. ¿Oculta el Gobierno las razones de su pasividad? ¿Que es lo que la mentira esconde? ¿Será que a Sánchez e Iglesias les interesa más el ingreso mínimo vital o el subsidio de paro? El voto cautivo es muy rentable.