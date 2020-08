Alexandre Bóveda exemplo da Galiza Mártir

O 17 de agosto conmemorase o Día da Galiza Mártir, coincidindo co tráxico fusilamento na Caeira, concello de Poio, de Alexandre Bóveda Iglesias, secretario xeral do Partido Galeguista (PG). Foi un cruel asasinato, despois dun simulacro de xuízo realizado polos alzados que combatían ao governo lexitimo da Segunda República. Escribiría Alfonso Rodríguez Castelao “non enterran cadavres, enterran semente” ao pe dun dos seus debuxos que integraría o albume Galicia Mártir.

Na edición no exilio de A Nosa Terra (ANT) en setembro de 1942 destacábase con relación ás razóns da conmemoración: “tamén nesta data Día dos Mártires Galegos veneramos a todos os mártires do pasado, a todos os que no percorrer dos tempos caeron na defensa do chan patrio ou da súa liberdade”. Na ANT de agosto de 1946 faise unha lembranza daqueles que foron asasinados polo “alzamento nacional” e a ditadura franquista: Víctor Casas, Anxel Casal, Camilo Díaz, Johán Carballeira, Luis Poza, Johán Suárez Pícallo, Manuel Castelao, Xermán Adrio, Arturo Noguerol, Roberto Blanco Torres, Xaime Quintanilla, etc.

Na acción política Bóveda salienta como colaborador fundamental do Seminario de Estudos Galegos no proxecto de Estatuto de Galiza, cuxo primeiro texto debateuse no encontro de ORGA en xuño de 1931 na Coruña. O Estatuto sería aprobado en referendo o 15 de xullo de 1936. Malia ser católico practicante, apostou coa maioría do PG pola Fronte Popular para frear o avance do fascismo. Hai quen coida que a “xente ben” de Pontevedra, de dereitas, nunca lle perdoou que se puxera do lado dos galeguistas, dos labregos e obreiros. Por iso houbo unha actitude tan desapiadada, queríase dar un exemplo, malia que non tiña relación algunha con actos de violencia.

Recoñéceselle a Bóveda ser o organizador e dinamizador do PG. Entendía que era necesario afortalar o partido, organizar o maior número posíbel de militantes, é dicir: tiña unha concepción de partido de masas. O seu pensamento político fica abreviado no seguinte texto “Un réxime federal de nazonalidades ibéricas en que a democracia se poda manifestar ceibe de todo poder, pode ser máis avanzado que unha República case centralizada e burguesa”. Ou sexa, non lle abondaba coa existencia dunha República, se esta non recoñecía os dereitos das nacionalidades históricas.

Alexandre Bóveda, aínda que nado en Ourense en 1903, tivo unha relación relevante con Pontevedra. Foi funcionario da Delegación de Facenda desta cidade dende 1926. En Pontevedra casa con Amalia Álvarez Gallego. Alí asistiu á tertulia de Castelao e Losada Diéguez, e participou activamente na fundación do Partido Galeguista en decembro de 1931. Lembremos que o PG tomará o nome da organización homónima pontevedresa impulsada e fundada un ano atrás, por Alexandre Bóveda xunto a Pedro Basanta e Castelao. Hai, ademais outro Bóveda, que tampouco podemos esquecer, ligado á iniciativa social, cun papel decisivo na creación da Caixa Provincial de Aforros de Pontevedra, da que foi director, ou formando parte da Coral Polifónica.

A homenaxe a Alexandre Bóveda, no Día da Galiza Mártir, debe servir para que os galegos e galegas lembremos a débeda histórica que temos cos nosos devanceiros. Cos irmandiños que loitaron contra a opresión nobiliaria, cos que se ergueron en defensa do país en 1846 “para que nos temeran e respectaran”, cos mariñeiros/as e obreiros/as que se amotinaron en Ferrol en 1872 na procura dunha República Federal, cos que fundaron as Irmandades da Fala en 1916, cos miles de labregos e labregas que sementaron con sangue a loita contra os foros e as levas forzosas, cos/as emigrantes que construíron escolas e subvencionaron sindicatos. En fin, con todos aqueles/as que fixeron Patria. En todos e todas elas latexaron sentimentos de grandeza e solidariedade, que agromaron tan barilmente nas derradeiras verbas de Bóveda antes de ser fusilado “... Quixen facer ben, traballei por Pontevedra, por Galiza e pola República...”

https://obloguedemera.wordpress.com/