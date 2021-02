Algo grande podría estar preparando la NASA

MÁS de medio siglo desde que el ser humano pisó la Luna por primera vez y podemos confirmar que esta semana ya ha dado un paso más en la conquista del espacio: la llegada a Marte. Aunque, en esta ocasión, no sea de mano de un astronauta, sino de un robot con toma de muestras integrada llamado Perseverance. Al fin y al cabo, si el espacio es la próxima frontera, tendrá que albergar las tecnologías de lo que esperamos sea nuestro futuro: inteligencia artificial con capacidad para comprender y funcionar casi como una persona.

Muchos avances se han dado en esta aspiración a lo largo de la historia de la industria aeroespacial, pero bien es cierto que, en los últimos tiempos, parece haberse intensificado el interés por adquirir conocimiento sobre el espacio y, sobre todo, por responder a la gran pregunta: ¿Estamos solos en el Universo? No en vano, este febrero han llegado al Planeta Rojo tres misiones espaciales diferentes: una de Emiratos Árabes Unidos, otra de China, y la propia Perseverance de Estados Unidos. Más de 480 millones de kilómetros iniciados en julio de 2020 –momento en que la Tierra estuvo más próxima a Marte--.

Pero, todavía hay algo que escapa a mi entender. Y es que se supone que las muestras que este robot de la NASA tome en estos instantes serán recogidas por parte de una nueva misión espacial en el año 2030. Sin embargo, el viaje hasta este cuerpo celeste solo dura siete meses, así que... ¿Por qué esperar tanto? ¿No se supone que nos interesa conocer cuanto antes si hay vida en otros planetas? A esto se me suma otra duda, que para ellos supone todo un quebradero de cabeza: la competencia privada en la industria aeroespacial, encabezada por la empresa de Elon Musk Space X.

Las ideas de este visionario y, por qué no decirlo, algo soñador, hombre de negocios tienen el objetivo de desarrollar una nave que pueda alcanzar Marte y regresar, realizando el primer

viaje en 2024. Es que la NASA, con financiación pública del Gobierno, ¿no tiene suficiente dinero para desarrollar un proyecto más temprano que en ese 2030? Sobre todo teniendo en cuenta que no se desarrollan grandes hazañas desde la llegada del hombre a la Luna.

Que la llegada al Planeta Rojo de Perseverance fue todo un reto es algo innegable, ya que la organización decidió emitir un programa en directo a través de plataformas como YouTube. Todo el contenido de la emisión estuvo centrado en esa gran pregunta: ¿descubriremos vida en Marte? Por supuesto, siempre hacen referencia a vida microbiana. Pero lejos quedan ya los días en los que era tema tabú hablar de posibles organismos habitando en otro planeta.

¿Qué es lo que ha cambiado? Pues cabe recordar que fue el pasado abril cuando también la NASA sacó a la luz imágenes de tres objetos voladores no identificados (ovnis) captados en la primera década del siglo XXI. Poco a poco van dando pequeños pasos informativos hacia la sociedad, revelando secretos que hace solo unos años serían inconfesables.

¿Por qué? No seamos ingenuos, la transparencia absoluta, aunque por ser una organización financiada con dinero público debiera existir, no está presente en ningún ámbito. Y, en este, con la competencia existente, menos. Cuando nos revelan algo es porque ellos ya lo sabían diez años atrás. Así que... ¿puede ser que nos estén preparando para decirnos que, efectivamente, no estamos solos en el Universo?