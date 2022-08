Algo se mueve en Sanidade

¿Hay descontento con la consellería en el propio PP? No es habitual que a todo un gerente del Sergas como José Flores se le adjudique la patata caliente de torear con los graves problemas del área sanitaria de Pontevedra-Salnés, donde anida una constante amenaza a la consellería. Tampoco que en menos de un año se ascienda a Estrella López Pardo de planificar la Atención Primaria (un caos) a dirigir el Sergas; es decir, algo raro está ocurriendo en una consellería que quema mucho y no hay mejor prueba que García Comesaña aún no cumplió los dos años en el cargo, dentro de un ejecutivo en el que apenas se mueven cosas. Es decir, que la ofensiva de la oposición por la situación de la sanidad al principio generaba rechazo pero ahora empieza a hacer pupa. Y quizás no llegue con tiritas.

¿Sigue Euskadi y el PNV los dictados de Feijóo? Anda el PSOE, y medios afines, enredando con la indisciplina de Isabel Díaz Ayuso sobre el plan energético, sin caer en la cuenta de que el Gobierno Vasco reclama lo mismo que la presidenta madrileña. Pero el asunto es transmitir a los ciudadanos que el PP es un reino de Taifas en el que la opinión de Feijóo no se tiene en cuenta.

¿Cuándo sabremos el alcalde real de los apaños del funcionario de Hacienda corrupto? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.