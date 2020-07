Algo totalmente distinto

EMPEZAMOS a oír allá a lo lejos que algo desconocido estaba pasando, era un virus extraño que hacía enfermar seriamente a las personas. Parecía imposible que a nosotros nos hiciese cambiar la forma de vivir. Trabajábamos de lunes a viernes, cerrábamos domingos y festivos y así había sido desde el año 1954 que fue cuando el grupo Caeiro se fundó. Fue el 13 de marzo cuando todo cambió, días antes ya empezó nuestra preocupación, veíamos que el dichoso bichito se acercaba de una forma imparable, nos recordaba a otras ocasiones que hicieron también mantener precauciones, pero nada hacía imaginar que de repente tuviésemos que parar, literalmente CERRAR.

Nos invadió la incertidumbre, no puedo negarlo, hasta ahí el miedo no había aparecido, éramos inconscientes de lo que en realidad estaba pasando. Estoy segura que el hecho de haber compartido situaciones difíciles en el pasado, de mucha presión y no realmente agradables a veces, nos preparó para unirnos todavía más a las personas que hacemos Caeiro.

Pasaron los primeros días y del shock inicial nos situamos directamente en un escenario novedoso y peligroso. Teníamos durante el confinamiento a diez compañeros trabajando en las instalaciones con todo su ahínco, para poder dar la mejor de nuestras soluciones de movilidad e incluso protección a los servicios esenciales o clientes que trabajasen para ellos, ambulancias, personal sanitario, taxistas, etcétera.

Caminábamos a ciegas para adelantarnos a protocolos de prevención que todavía estaban por llegar. Nuestros grandes profesionales no podían contagiarse. Gracias chicos, habéis sido todo un ejemplo, a pesar de la gran tensión, ¡nunca habéis perdido la sonrisa!

Mientras tanto yo en casa tenía el tiempo libre que nunca había tenido hasta ahora, y fue mucho, tanto que lo recuerdo hasta con cariño, sí, temía por los míos, padres, hermanos, familia en general, amigos y como no, por toda mi gente de Caeiro, pero me ayudó a PARAR... Me hice realmente consciente del valor de lo cotidiano, de un buenos días, de un abrazo, de compartir con mi hijo un plato especial en la cocina, en resumen de lo que vale el tiempo y de vivir el presente, lección que he aprendido y que voy a pelear para que nuevamente las prisas del día a día no me la hagan desaprender.

Pero a pesar de esta sorprendente y extraña calma que encontré, mi mente se trasladaba todos los días a la empresa... ¿Cómo nos íbamos a proteger física y psicológicamente en este nuevo escenario? ¿Cómo iba a afectar a la supervivencia de la empresa? ¿Cómo afectaría a nuestros proveedores, y a nuestros clientes? ¿Cambiarán los hábitos de compra? ¿Se complicarán los accesos a la financiación? En fin muchas ante esta nueva normalidad...

Sea lo que sea, pienso que los grandes cambios siempre son grandes oportunidades. El miedo no nos puede paralizar, tenemos que seguir hacia adelante con firmeza y empeño, remando todos unidos y en la misma dirección. Siempre con ilusión, fuerzas, ganas y diálogo.

Hoy por hoy no tenemos respuesta, pero lo que sí está claro que esta vuelta a la actividad nos está enseñando que la proactividad de los equipos multidisciplinares es clave para llegar a alcanzar los mejores resultados posibles. La modernidad, el teletrabajo, la movilidad sostenible y por supuesto la conciliación, tiene que estar presentes, y en cualquier tiempo de crisis van a seguir siendo pilares irrenunciables en nuestra empresa.

Deseo de corazón que pronto aparezca el milagro de vacuna y mientras tanto animo a que nadie se rinda, que todos prestemos más atención a la tienda o empresa vecina. Entre todos lo conseguiremos.