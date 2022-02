Algunhas leccións portuguesas

Se collemos unha perspectiva histórica, non hai país da Europa continental con menos veciños ca Portugal, emparedado entre España e o Atlántico. Parente pobre da península Ibérica, sempre foi visto con certo (ou moito) menosprezo por parte dese curmán do Zumosol que foi Castela, primeiro, e España, despois. Claro que os portugueses, estendidos desde o Atlántico ao mundo, responderon con aquelo de que “de España, nin vento nin casamento”. Con todo, se de algo puido presumir Portugal malia as súas desgrazas ancestrais, foi de integridade territorial e dun comportamento cívico, herdado sen dúbida da influencia inglesa que sempre tivo: abonda con observar o rigor á hora de formar as colas de espera dos tranvías lisboetas.

Situado isto, esas boas formas nótanse na política portuguesa. Incluso unha ditadura como a salazarista nunca tivo unha hexemonía dos militares nin dun partido único (malia e existencia da Legiaõ Portuguesa). Ou a moderación coa que se salvou o período revolucionario 1974-1975 ata chegar a unha certa normalidade democrática. Unhas maneiras que deron políticos –sen entrar agora en valoracións morais- como José Manuel Durão Barroso, presidente da Comisión Europea entre 2004 e 2014, ou António Guterres, secretario xeral da ONU desde 2017 (España, con moita máis influencia internacional, non deu políticos desta talla). E seguiron a seren observadas en momentos de crise política coma a recente, que levou ao primeiro ministro António Costa a convocar eleccións despois que os seus socios parlamentarios de esquerda non lle aprobasen os orzamentos presentados para este ano.

E se o que estes socios querían era forzar unha nova alianza co Partido Socialista pero cunha marcaxe superior, saíulles o tiro pola culata. E malia as simpatías que persoalmente poida eu sentir por esa esquerda portuguesa, sempre tiven no meu goberno dúas máximas: a de Ignacio de Loiola “En tempos de turbación non facer mudanza”, e aqueloutra do tamén xesuíta, o aragonés Baltasar Gracián, que defende que “o bo é inimigo do óptimo”. Frases que malia as orixes católicas dos que as pronunciaron, terían que estaren gravadas nos códigos de conducta das forzas de esquerda (e da cidadanía en xeral).

António Costa obtivo un 41% dos votos e 117 deputados. E se ben a Coalición Democrática Unitária (impulsada polo PCP: a fidelidade rural está feita a proba de bombas) conservou os seis escanos que posuía, a caída do Bloco de Esquerdas foi considerable, traspasando nove dos catorce que tiña na lexislación anterior aos socialistas. Engadamos a este feito, a perda de oito deputados por parte do PSD e a desaparición do histórico CDS-Partido Popular.

Deste xeito, Costa consolida o seu liderado e aparece como un dos grandes políticos da historia de Portugal. Así intuíuno o electorado das cidades (berce do Bloco de Esquerdas) cando preferiu a estabilidade perante a chegada dos fondos europeos antes que unha reprodución do acordo parlamentario de esquerdas, inestable á vista dos resultados.

Un aviso a navegantes. Porque, en definitiva, hai dúas maneiras de exercer esta marcaxe desde a esquerda cara aos partidos socialistas cando estes acceden ao goberno: asegurando que as propostas que estes pretendan se fagan de maneira efectiva ou pretendendo desbordalas (en parte, obviamente) a cambio da participación no goberno ou do apoio parlamentario. Pero este comportamento pode ter tamén dúas perspectivas: desde a experiencia histórica (no caso portugués, o PCP) ou desde o adanismo desas novas esquerdas (o Bloco) que pretenden –desde o simple ideoloxismo- rachar coas estruturas do sistema (incluídos os sindicatos obreiros), esquecendo que antes que estas rebenten, serán eles quen o padecerá.

Iso non nega a vontade de querer transformar a realidade social a prol da maioría. Pero sempre haberá que ter presente que cumpriría facelo desde a análise obxectiva e asisada desa realidade e non desde o consignismo da ideoloxía, como sucede –no caso de Podemos- verbo das xustas reivindicacións feministas e dos colectivos LGTBI. A superioridade moral nin as consignas de laboratorio nunca poden ser un elemento de transformación social.

Joaquim Ventura