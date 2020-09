Allende: a vía chilena ao socialismo

O 4 de setembro de 1970, hai medio século, o socialista Salvador Allende gañou as eleccións presidenciais en Chile, fíxoo por moi pouca marxe, un 36,3% dos votos, fronte á dereita de Alessandri que obtivo un 34,9% e ao conservador demócrata-cristián Tomic cun 27,8%. Non tiña asumido a presidencia e xa comezou a conspiración, xa que propuña cambios económicos e sociais que a dereita e os Estados Unidos consideraban inaceptábeis. Dicía ese mesmo día Allende, líder da coalizón gañadora Unidade Popular: “Triunfamos para derrotar definitivamente á explotación imperialista, para rematar cos monopolios, para facer unha seria e radical reforma agraria, para controlar as importacións e exportacións, para nacionalizar o crédito...” (Chile, vence el pueblo, comienza la conspiración; Transformaciones; Centro Editor de América Latina, Arxentina).

Unha das medidas máis salientábeis do seu governo foi a nacionalización da minería en xullo de 1971, que chocaba cos intereses de Washington que controlaba a produción e exportación de cobre. Era tal a importancia deste mineral na economía nacional que nos primeiros 50 anos de explotación polas empresas estadounidenses, até o ano 1964, calculase que se levaron do país en beneficios 4.600 millóns de dólares da época, cifra que equivalia a metade de todo o patrimonio de Chile.

A chamada “vía chilena ao socialismo”, porque se facía pacificamente a través do voto, alentou a mobilización laboral e social durante a etapa de Allende, dado que o poder estaba en disputa; concretamente pasouse de 23 ocupacións de fábricas por folgas no ano 1969, a 523 só nos primeiros 8 meses de 1971. “Produciuse unha radicalización enorme da loita de masas, folgas, ocupacións, etc. Os traballadores esixían ao 'seu' governo novas nacionalizacións, maior participación, un afondamento do proceso” (Pinochet, Chile bajo la dictadura militar; Hugo Moreno; Historia de América; Centro Editor de América Latina; Arxentina). Co governo da Unidade Popular mellorou a distribución da renda, por exemplo, durante o ano 1971 até o mes de novembro aumentou o consumo de produtos como as aves nun 16%, o porco nun 18% e as patacas nun 55%. A renda dos asalariados/as medraron dende o ano 1970 ao 1971 do 51% ao 63% do PIB.

A oligarquía non estaba disposta a aceptar este grao de protagonismo das clases populares, que mudaba a correlación de forzas e cuestionaba os seus privilexios. Comezou unha forte confrontación no eido económico: paro de transportes e, moi especialmente, desabastecemento de produtos básicos. Mais non se detivo neste aspecto “o esquema de 'golpe legal' civil consistía en provocar o deterioro da situación económica; a acción psicolóxica a través dos medios de comunicación de masas; a penetración nas forzas armadas; e a preparación de grupos paramilitares para o terrorismo de 'apoio' ao deterioro económico” (Estos mataron a Allende, Robinson Rojas, Ediciones M.R., Barcelona).

A vía chilena ao socialismo rematou violentamente en setembro de 1973 por mor dun golpe de estado, durante o cal foi asasinado Salvador Allende durante a ocupación da Casa de Governo. O golpe comandado polo xeneral Augusto Pinochet instaurou unha ditadura militar sustentada sobre a represión, con detencións, torturas e mortes masivas de persoas ligadas ao movemento popular. A Xunta militar disolveu o Parlamento, suspendeu aos partidos, puxo fóra da lei a Unidade Popular e ao MIR así como á CUT (Central Única de Traballadores), declarou o Estado de Sitio de modo permanente. Calculase en 3.000 as persoas mortas e desaparecidas e en 40.000 as abranguidas pola represión. Ademais do secuestro de dereitos democráticos fundamentais outra das consecuencias do golpe foi a privatización das empresas públicas e pensións, e un governo servil aos intereses do gran capital e corporacións trasnacionais. Chile converteuse en experimento e exemplo neoliberal. Cuxos efectos sofre hoxe dun xeito dramático, tal como reflicte a revolta social e popular.

A implicación dos Estados Unidos neste golpe militar en Chile sería evidente, aínda que naquel intre se negase, sería recoñecida un ano despois polo presidente Gerald Ford (1974-77) cando declarou á prensa: “os esforzos realizados neste caso constituíron en asistencia para preservación dos xornais e medios electrónicos opositores, como para preservación dos partidos políticos da oposición (...) no interese do povo de Chile e, certamente, tamén a prol dos nosos intereses” (El fantasma de Chile; Zenón Alvarado Acevedo; Chile). En realidade Washington era quen adestraba e daba indicacións aos exércitos destes países. Non era ningunha excepción, e aínda segue sucedendo.

https://obloguedemera.wordpress.com/