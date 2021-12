Allí gana la izquierda

MIENTRAS Europa va girando hacia la derecha, el centro o la moderación, América Latina continúa su deriva hacia la izquierda más peligrosa. En la UE, incluso en aquellos países donde los partidos denominados progresistas alcanzan el poder, los nuevos mandatarios se apresuran a señalar, como en Alemania, que su ideario es socialdemócrata y alejado de los postulados socialistas entendidos en sentido clásico; es decir, aquellos que coquetean con planteamientos populistas o con ideologías comunistas. En este sentido, España y su coalición de Gobierno es una excepción que rehúyen los nuevos líderes de la izquierda sensata del Viejo Continente.

Por el contrario, nuestros hermanos del otro lado del Atlántico sucumben a los cantos de sirena de formaciones políticas que seducen a los votantes jóvenes con ideas utópicas y panfletarias que en Europa ya se han revelado fallidas e inoperantes. El caso más reciente lo tenemos en Chile.

La República sudamericana, aprovechando el rejuvenecimiento del padrón electoral (ha arrasado entre los menores de 30 años), así como la inercia de las revueltas sociales (una especie de 15M que demanda mejoras en pensiones, educación, vivienda, salud y seguridad), le acaba de dar el poder a un candidato de apenas 35 años que todavía tiene pendiente finalizar la carrera de Derecho; y que, como muchos de los políticos que hoy nos gobiernan en España, ha pasado directamente de la protestas estudiantiles y las aulas, a la alta política.

Sus palabras reproducen los lugares comunes canturreados por cualquier candidato. Así, Gabriel Boric apela a la necesidad que resaltamos aquí de “cuidar la democracia” (un guiño a la Cumbre de Biden), al tiempo que se compromete a “buscar acuerdos”, “mejorar la vida de las personas”, “construir puentes”, y “no dejar a nadie atrás”.

Sin embargo, su programa, aunque más moderado en la segunda vuelta de las Presidenciales, genera recelos entre emprendedores, empresarios y clases medias, pues sugiere un aumento de impuestos empresariales y patrimoniales, una subida de la cotización de los trabajadores que debilitará a los empleadores, recaudaciones obligatorias para crear un fondo universal de salud, e incrementos tanto en sueldos como del salario mínimo.

A partir del 11 de marzo, cuando asuma la Presidencia, veremos si es capaz de rodearse de expertos (no como los jóvenes que lo acompañan ahora), y contrarrestar el radicalismo que muestran sus socios comunistas y de extrema izquierda, más preocupados por indultar a los alborotadores de las calles y subirse al carro chavista, castrista y bolivariano, que por delinear una hoja de ruta que equilibre las desigualdades, no degrade la economía del país, y no ahuyente a mercados ni a inversores; muchos de ellos, por cierto, españoles.