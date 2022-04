Alto el fuego, proceso de paz y deber de memoria

TRAS varias conversaciones telefónicas en Semana Santa con mi querido y admirado amigo Federico Mayor Zaragoza/FMZ –con el que mantengo una estrecha relación de amistad y colaboración desde su etapa de ministro de Educación y Ciencia–, en las que nunca te deja indiferente, me ha dado pie a escribir este artículo, que recoge algunas de sus sabias reflexiones sobre la invasión de Rusia en Ucrania. Según FMZ, en Ucrania lo que hace falta no son más armas, sino más palabras; aboga por seguir trabajando por una cultura de paz, aspecto al que ha dedicado gran parte de su vida y en el que es un referente a nivel mundial, primero como director general de la UNESCO (1987-1999) y ahora como presidente de la Fundación Cultura de Paz.

FMZ es un defensor de la palabra y de la capacidad de negociación (que tiene que depender siempre de la libertad, la democracia y el diálogo) frente a la fuerza de las armas; insiste en que este conflicto no se arregla enviando más y más armas, lo único que se conseguirá es más destrucción y que sigan muriendo seres inocentes. La capacidad de negociación tiene que depender siempre de la libertad, la democracia y el diálogo, que es la única manera de arreglar el conflicto. Urge el alto el fuego, hay que parar esta barbarie (sin disminuir un ápice la responsabilidad de Putin), y lo primero que tiene que ocurrir es que la OTAN deje ser el interlocutor con Rusia y pase a serlo la UE. Según FMZ, tenemos que pasar de hablar en términos militares a hablar en términos civiles y de responsabilidad compartida, y reclama el “deber de memoria”. FMZ asevera que sabemos lo que está pasando en Ucrania, donde está puesto el foco de atención en este momento, pero ¿qué está pasando ahora mismo en Siria? ¿por qué dejamos que se ahoguen en el Mediterráneo los inmigrantes de Libia? ¿por qué no tenemos información de lo que está ocurriendo en Yemen?

Para FMZ, el alto el fuego en el conflicto Rusia-Ucrania, necesita que la OTAN ceda la palabra a la UE y que Naciones Unidas debe evitar los vetos, lo lógico es que los 196 países tengan derecho a hablar y que la sociedad civil también esté representada (la Carta Magna de Naciones Unidas empieza: “nosotros los pueblos”, gracias a las nuevas tecnologías hoy en día es posible que además de expresarnos libremente para alzar nuestra voz, podamos comunicarnos al instante desde cualquier lugar del mundo).

El Protocolo de Minsk, firmado el 5/09/2014 por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la antigua República Popular de Donestk y la República Popular de Lugansk, para evitar precisamente lo que está sucediendo ahora, no se está cumpliendo, y esto es gravísimo. Es preciso alzar la voz: “Prepara la palabra, prepara la capacidad de negociación”, y las negociaciones no se hacen con bombas o enviando más armas, sino sentándose a dialogar buscando fórmulas que potencien la negociación y buscar soluciones beneficiosas para ambas partes. ¿Si Ucrania no hubiera pretendido entrar en la OTAN y mantuviera la neutralidad, se hubiera evitado la invasión? Es muy posible, pero no podemos asegurarlo.

FMZ insiste en el “deber de memoria”, que desde el origen de los tiempos siempre ha habido guerras; en los últimos tiempos han sucedido demasiados accidentes en la democracia a nivel mundial, habrá que reflexionar sobre lo que se ha hecho mal y rectificar a tiempo, además de actuar con responsabilidad. No puede ser que Naciones Unidas sea una institución humanitaria sin capacidad de negociar si una de las partes, como ha sucedido, establece el veto, y que la UE quede relegada a un papel secundario porque la OTAN es la que tiene la palabra.

Según FMZ es preciso acabar con esta gobernanza plutocrática y neoliberal, y establecer un sistema multilateral, unas Naciones Unidas sin vetos, con una democracia real, genuina, a escala personal, local, regional e internacional. Es posible parar a Putin, con una reacción conjunta a escala mundial, las soluciones pasan por la democracia, por la negociación, por la palabra, ahora tenemos la capacidad de movilizarnos. La PAZ es posible, la PAZ es necesaria, es responsabilidad de todos. ¡Que así sea por el bien de la Humanidad!