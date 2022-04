Alumnos de Ildiko Oltai y Emilio Espasandin, en el Paraninfo da Universidade

En la serie de actividades de la “EAEM”, turno para alumnos de los profesores Ildiko Oltai y Emilio Espasandin, en el Paraninfo da Universidade-20´30 h.-, comenzando los primeros por el “Cuarteto nº 2, en La m. Op. 51”, que interpretarán Natalia Almudena Hernantes- primer violín-; Pau Fogás- segundo violín-; Álvaro Godoy- viola- , y la chelista Carmen Diego. Años intensos de replanteamientos además de esa profunda amistad mantenida por Brahms con los Schumann. Una obra que expresa una madurez completa en la que prevalece la lírica del espíritu de la elegía desde el “Allegro ma non troppo”, en forma sonata con tres temas; más que la importancia de los mismos, el movimiento se aprecia por la lograda fluidez de su discurso gracias al cambio incesante de la melodía, en una alternancia de ricos matices y de detalles chocantes, resultando en su conjunto un movimiento afortunadamente equilibrado en su resolución, conseguida a la par gracias a la escritura ligera y delicada, remarcada por la expresión de la tonalidad. El “Andante moderato”, avanza precisamente por la melodía igualmente dulce, expresada en un principio por las voces graves, manteniendo el sentimiento apacible y extrovertido. Un tercer episodio que resuelve este movimiento, es en definitiva una especie de lied, siendo la parte del chelo, quien retome el tema, para entregarlo al primer violín en un sublime epílogo.

El “Quasi minueto moderato”, se reparte en dos secciones, una primera “quasi minueto”, especie de danza nostálgica que viene a sugerir una posible balada nórdica y que sirve precisamente de puente hacia el delicado lirismo del comienzo, en un retorno al clasicismo pero en clave romántica que culmina en un “Allegro vivace”, sección intensa que alcanza un tono brillante macado por las semicorcheas con puntillo, a modo de “scherzando”. Tras un rápido intermedio, se recupera el “minueto”, para dar paso a una lacónica coda. El “Finale (Allegro assai)”, amplio en sus dimensiones, nos ubica en una especie de rondó alegre y distendido, encuadrado en unos permanentes cambios de humor, en una recreación de un climax pujante, marcado por el dispendio de energías. Un primer tema ascendente y de ritmo enérgico, se apoya en síncopas y el segundo, curiosamente, aparece como una idea melancólica. Un movimiento ardiente pero sin renunciar a la dulzura que nos propone el cuarteto en toda su dimensión, una obra que fue dedicada, como el precedente, a su apreciado Theodor Billroth, un médico vienés, y que se pondrá en atriles en Viena el 3 de diciembre de 1897, en manos del “Cuarteto Hellmesberger”, recibiendo una aceptación inmediata.

Los alumnos de Emilio Espasandin, tendrán en agenda cuatro obras de estéticas diferenciadas, partiendo de un arreglo de la obertura de la ópera de G.Rossini “L´Italiana in Algeri”, de la que la opinión más autorizada, podremos debérsela al maestro por excelencia de su legado, Alberto Zedda, en textos como “Divagaciones rossinianas”. “L´Italiana in Algeri”, está enteramente investida por lo “comique absolu”, del que puede erigirse como ejemplo sin igual; en ninguna otra ópera se practica con tanta desenvoltura esa “folie organisée”, que Stendhal intuyó como cualidad principal del arte de Rossini. Una ópera en la que aparecen personajes que no forman parte de comunidades identificables: prototipos hilarantes, trazados con chispeante fantasía, inducidos a obrar en forma exagerada e inconveniente, una ópera que para quedarnos con lo justo, sigue los recorridos tradicionales de la ópera bufa, alternando acciones inverosímiles y de grano grueso, sin preocuparse por su compatibilidad en los personajes correspondientes.

György Ligeti, el compositor nacido en Transilvania y que tuvo una intensa relación con Kodaly, al que seguiría en sus labores, antes de huir de Hungría por los acontecimientos de 1956, disfrutó de una estancia en Viena, y formarse en Colonia, en donde fue recibido por K.H.Stockhuasen, ampliando en los Estudios de Música Electrónica. Para esta jornada, las “Six bagatelle”, para quinteto de vientos, compuestas en 1953, y que deberán esperar para recibir su estreno en 1969, en Södertälje, en Suecia gracias al quinteto de viento de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo. La partitura viene a ser una reelaboración de la serie de once piezas- las números 3, 5, 7, 8. 9 y 10-, de la “Musica Ricercata”, para piano, obra de 1951/3, una colección de la que el autor, acababa de hacer una versión de la número once, para órgano, “Omaggio a Frescobaldi”. Aunque muy diatónicas, las “bagatelle”, todavía reciben un fuerte influjo bartokiano, especialmente en todas las combinaciones mayor/menor y en el detalle de los “ostinatos” rítmicos. Una alternancia de movimientos lentos con otros ligeros que cumplen con el soporte instrumental.

Paul Hindemith, músico que había sido primer violín de la Ópera de Frankfurt y un virtuoso de la viola, será adalid de las llamadas “Gebrauchmusik”, que influirán en toda una generación por aquellas demarcaciones que proponían un curioso criterio funcional y utilitario, un atrevimiento condenado a generar una polémica permanente. En esta cita, la “Kleine Kammer Musik nº 2, op. 24”, obra situada en el apartado de composiciones juveniles y otras recuperadas de un posible olvido, como el “Quinteto para clarinete y cuerdas en Re M. Op. 30” o las “Tres piezas para cinco instrumentos”. La Kleine Kammer Musik”, (Pequeña Música de Cámara), es composición para cinco instrumentos de viento (flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot), un trabajo siempre apreciado por los intérpretes por las cualidades que promete, que se manifiestan a través de sus cuatro movimientos breves, expresados con un humor espontáneo y de una apreciable donosura, ya desde el “Allegro. Moderadamente libre”, hasta la conclusión con el “Muy vivo”, definido por el balanceo ternario.

Jacques Ibert, con las “Trois pièces breves”, un músico que además de la importancia de la riqueza de obras de corte camerísitico, dejó su sello en las bandas sonoras para el cine, desde Duduvier, a Pabst e incluso Orson Welles. Entre sus discípulos, encontramos a Honneger y Darius Milhaud, y estas piezas con la que se cierran la sesión, están destinadas a quinteto de vientos: flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot, una obra que se concentra en el espacio de siete minutos, destacando las sonoridades agrestes y las sutilizas de juegos politonales bastante simples, aunque cuidadosamente trabajados. Intérpretes de la misma, serán Cristina Pati—flauta-; Ruth Santiago—oboe-; Sergio Sánchez- trompa-, Marta Bals- fagot- y el clarinetista Tono Comesaña.