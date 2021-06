Alumnos de Ilona Timchenko: un maratón en el “CGAC”

Un maratón de jóvenes talentos de la escuela de la profesora y pianista Ilona Timchenko, nos invitan a un concierto en el “CGAC” en una sesión ambiciosa que se ofrecerá entre la cinco y las ocho de la tarde, para repetirse al día siguiente. Modalidad de concierto de la que tenemos precedente no tan lejano y que resulta una de las actividades próximas al certamen de “Peregrinos Musicales”. Preferentemente, el piano acapara una mayor atención en los géneros característicos pop estilos, que van desde los nocturnos a los preludios o los estudios. Cierta relevancia acapara la obra de Claude Debussy ya que el teclado, ocupa la posición central del legado que nos ha dejado y para idea, la gran Marguerite Long, quien tuvo el privilegio de trabajar con el compositor su obra a lo largo de su vida y en especial entre los años 1914/7, período en la que el músico pasaba por un delicado estado de salud, del que nos dará una impresión clarificadora en lo que supone su actitud creativa: ¡Cómo olvidar la suavidad, la caricia, la profundidad de su ejecución! Al mismo tiempo que se deslizaba con dulzura tan penetrante por el teclado, le pulsaba y obtenía de él unos acentos de una extraordinaria potencia expresiva.

Frederick Chopin, en esa gama amplísima de estilos, quedará además marcado por su biografía que permitan dar cauce a cuantas imaginaciones sobre su vida se ofrezca al capricho de quien se le aproxime. Para los intérpretes, y de ellos tendremos resultados, nos encontraremos con sus polonesas, mazurkas, nocturnos o los estudios. Para el compositor, las apreciadas ornamentaciones que pretendía, no renegaban de un reconocible talante de improvisación, de ahí que los maestros sepan aprovechar resultados en cuanto trabajan con sus alumnos. A poca distancia nos encontraremos con las fioriture” italianas o las particulares formas de los clavecinistas franceses a los que la insigne Wanda Landowska, no dudó en encontrar esos puntos de encuentro. Es verdad que la lírica del divismo italiano, no desmerecerá en ningún momento.

L.v. Beethoven, del que disfrutamos un año de grandes conmemoraciones, es santo y seña del mundo de las sonatas para el teclado, con las tres últimas como manifiesto de época en la evolución hacia el futuro. Siempre el reto de su pianismo es un ejerció de capacidad y solvencia para los jóvenes aspirantes en esa ambición por escalar en su evolución. Para Wilhelm Kempff: “Beethoven debe ser sentido...sentirlo vosotros y así lo sentirán vuestros oyentes. Beethoven reclama exigencias incalculables en lo que concierne a la destreza del pianista; exige de las manos proezas que solo pueden alcanzarse a través de años de esfuerzos.” Partiendo de Haydn o Mozart, sin olvidarnos de Muzio Clementi o Karl Phillipp E. Bach, llevará al instrumento a unas alturas que revolucionarán su lenguaje.

Sergei Rachmaninov, que con seguridad se ha convertido en uno de los maestros que regularmente escuchamos en esta serie de citas, es un referente de la llamada escuela rusa y cuyas sonatas a diferencia de las de Alexander Scriabin o Segei Prokofiev, su contribución a la ostentosa continuidad de estos músicos, será posiblemente menos ambiciosa y menos reducida, aunque sus sonatas resulten monumentales. Destacan en su obra los “Preludios” y los “Études- tableaux”, en las dos colecciones que repartirá en los “Op. 33” y “Op. 39”. Pensemos igualmente en las ”Variaciones sobre un tema de CorelliOp. 42”, a las que dio vida en Francia, en donde poseía una mansión. El músico partía para esta composición de una célebre “folia”, danza española del XVI y que inspirará obras de músicos como Corelli. Será la más popular de sus piezas.

Prokofiev, se caracterizará por un estilo pianístico poderoso y fácilmente reconocible a lo largo en especial de sus sonatas. La consecución del Premio del Concurso Rubinstein, en 1914, anuncia el genio que sobresaldrá por sus audacias que alcanzarán a todos los estilos que abordará, tanto en lo sinfónico como en la obra escénica. En su juventud conseguirá ser reconocido por sus primeras sonatas, compuestas entre 1907/9. Dos de ellas, se perderán y otras servirán de material reutilizable en nuevos trabajos, prueba irrefutable de un carácter inquieto .Para mejor definirle, vemos en sus sonatas una densidad armónica que irán creciendo con los años de madurez y que sabrán defender maestros como Sviatoslav Richter, Emil Gilels, e intérpretes que en la actualidad, supieron defender hasta los limites más precisos sus continuadores.

Manuel de Falla, es casi de obligado cumplido y más aún cuando nos encontramos con la “Fantasía Bética”, una respuesta a una invitación de Arturo Toscanini en el año 1919, a quien será dedicada. Una alusión meditada a la Bética, nombre de Andalucía en los tiempos de la civilización de Roma. En esencia, rechaza todo tipo de autocomplacencia y no está lejos del embrujo y el encanto de las piezas de la suite “Iberia”, de Isaac Albéniz, destacando las rudas disonancias, los “glissandi” y una escritura poderosa en su trazado. Guarda, con todo, una indisimulada melancolía, idea del gaditano universal, a quien debemos la dignificación de la tradición del cante jondo y la fundación de la Orquesta Bética. Las dos sesiones de conciertos de alumnos de Ilona Timchenko en el CGAC”, permitirán que descubramos el nivel conseguido gracias a su magisterio.