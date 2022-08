Amancio Prada: “Rosaliana”, en San Martiño Pinario

Reencuentro con Amancio Prada en San Martiño Pinario-21´00 h.-, para volver a la poética de Rosalía Castro, aquella que a mediados de los setenta había inspirado uno de sus primeros trabajos discográficos, en formato familiar con el chelista Eduardo Gattinoni, el entonces cantautor con ascendencia parisina por los años de estudio en la capital francesa, en la que descubrió a personajes como Jacques Brel, Leo Ferré, Georges Brassens o Juliette Greco “Jujube”, a la que pudimos escuchar en uno de los últimos recitales en el Auditorio de Galicia. Ferré, tenía un aura especial por su talante libertario, lo que se convertiría en un artista de referencia, el Ferré de “Poetes, vos papiers”o “Jolie Mome”, equiparable al Brassens de “La mauvaise reputation” o “Je ne suis fait tout petit”. En pleno auge de los “folk singers” o las improntas anglosajonas, las fidelidades a la francesa, repercutirán en menor medida en un número restringido de cantantes, y Amancio Prada fue uno de ellos, con primeros ejemplos en sus primeros registros como “Vida e morte”, “Caravel de Caraveles” y el citado sobre Rosalía Castro, poéticas que andando el tiempo, encontraremos en Álvaro Cunqueiro, Federico García Lorca, Sánchez Ferlosio y Agustín García Calvo, frisando la vena libertaria.

El “Cantico espiritual” de San Juan de la Cruz”, acabaría siendo una aproximación a la mística y que en registro discográfico, para “Hispavox” en 1977, tendrá como compañeros al violinista Jesús Corvino y a su estimado chelista Gattinoni. Ese “Cántico espiritual” que conocerá distintos tratamientos posteriores, con una revisión no tan distante realizada en la Iglesia de San Juan de los Caballeros, en Segovia, con acompañamiento de la Escolanía de Segovia, en conmemoración del vigésimo quinto aniversario del estreno de la obra, en un espacio que actualmente es sede del Museo Zuloaga. Dirigía el coro María Luísa Martín, para un programa en el que también se escuchó una de A. García Calvo. Idea de un proyecto que estaría destinado a un nuevo registro “Canciones del alma”. Una velada que contaría con la participación de las chelistas Mariana Cores e Hilary Fielding.

Las visitas compostelanas de Amancio Prada, frecuentes a lo largo de tan dilatado período de años, pueden trasladarnos a los actos de inauguración del recuperado Teatro Principal, en 1988, que en aquellas fechas del mes de enero, acogió las actuaciones de la “Compañía de Zarzuela de Joan Maragall” (Barcelona); Teté Montoliú, en trío, jazz de la escuela de mejor cuño; el “John Tchicai Quartet”- jazz para seguir en la onda-, y la “Compañía de Teatro Orain- Antzeerki Taldea”. Amancio Prada estuvo asistido entonces por el pianista Agustín Serrano y el chelista Mariano Melguizo, para un programa que ofrecería romances de los “Trovadores gallego-portugeses”, una de sus canciones “Lelia Doura”, el “Romance de Don Gaiferos”, continuando con piezas de Rosalía Castro y una segunda parte entregada a Álvaro Cunqueiro, desde “A dama que ia no branco cabalo” hasta “Amiga, namorado vou” y “Amor de auga lixeira”.

No perdemos de vista precisamente, otro de sus recitales en el Salón Teatro, en junio de 2011, “Camelias para Cunqueiro”, recital en el que le acompañaría la chelista Hilary Fielding, y Josere Ordóñez, con guitarra y mandola, el Cunqueiro de “No sono do cuco novo”, “O cabaleiro da pruma na gorra”, “A dorna vai o ven”, “Amor de auga lixeira” o “Por oír a unha rula decir de amor”. Galas de nuestro berceano como la ofrecida en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, “Trovadores, místicos y románticos”, junto a Mariana Cores, al chelo y Alexandr Kozulin, violín, que suscitó la consideración de Ricardo Cantalapiedra: “la voz de Amancio tiene brumas de gregoriano, de fado y de melancolía. Pero sobretodo provoca un sagrado recogimiento ante las dolencia del amor, que no se curan”. No menos ilustrativa es la charla-concierto mantenida con Antonio San José, en la Fundación Juan March, en febrero de 2019, disponible para consulta para cualquier aficinado.

Un Amancio Prada de perfil distinto es el de su obra “Emboscados”, que se escuchó en el Teatro de Madrid, entones con la cantante Clara Montes; las guitarras de René Moura; las flautas de Salvador Mas; los violines de Daniela Tanti y Pavel Crisan; el acordeón de Cuco Pérez; los chelos de Hilary Fielding y Rafael Domínguez; las percusiones de Luís Delgado, con atenciones escénicas de Juan Sanz, para un espectáculo que ayudaba en perfecto equilibro a uno de sus trabajos confesionales. Será su buen amigo Manuel Vicent quien como pocos sepa trazar una miscelánea de nuestro artista: “La voz de Amancio Prada, que emerge de un lirismo abrasado, te obliga a cerrar los ojos y muy pronto una lejana memoria de cariz renacentista puebla tu luz interior de álamos y vuelo de halcones, de doncellas bordadoras y rumor de monjes miniados. Una alondra canta en el ciprés de la abadía. Cazadores con jubón van detrás de las becadas. Hay corzos vulnerados en las verdes riberas, los arroyos sonoros aún son virginales, las majadas están llenas de largos balidos de silencio y todo huele a heno y pan candeal.”

Del propio Manuel Vicent, letrista insólito para el cantor, en “Navegando la noche”, pondrá la perla de confirmación en otro par de pinceladas muy oportunas para el caso: “La voz de Amancio Prada, ligeramente quemada de mística en la cresta, recita la música, hace manar la melodía de una forma silábica y cristalina. Existe en ella algo de códice, libro de horas o canto de palacio. Este joven del Bierzo, de rostro claro, hijo de agricultores que fue infantillo de coro eclesiástico y cantante en orquestinas de pueblo, estrenó la modernidad estética en París, rodeado de la mitología de mayo, de donde regresó a la tierra con arreos vaqueros, de una suave rebeldía poseída por la espiritualidad.”. Disfrutémosle en estas visitas a Armenteira, de mañana; a la Igrexa de Ventosa (A Golada), el día 3 y a la Igrexa de San Martín (Noya), al día siguiente.