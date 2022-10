Amiguiños sí, pero...

¿Pondrá en valor el BNG su escaño en el Congreso para dar un impulso definitivo a la autovía Santiago-Lugo? Más de 20 años después del inicio de la obra, la infraestructura sigue sin finalizarse y el diputado Néstor Rego teme ya que se retrase hasta 2025. Tras esperar décadas por un AVE que todavía no está completo, si los nacionalistas quieren aprovechar la negociación de los Presupuestos para demostrar a los gallegos su utilidad en las Cortes apretando a Sánchez para que abra la mano tienen, con esta vía, una buena oportunidad. Eso sí, que se aseguren de que va a cumplir y no quede todo en papel mojado. No sería la primera vez...

¿Por qué algunos alcaldes creen que atacar a Santiago es la mejor forma de defender sus ciudades? En lugar de centrarse en anteponer los intereses de Ourense, Gonzálo Pérez Jácome decidió convertirse en un mal imitador de Abel Caballero y dedicar parte de su mensaje tras entrevistarse con el titular de la Xunta a atacar a Santiago. Ahora resulta, dice, que la capital de Galicia “es rica porque la Xunta decidió allí invertir el dinero de todos los gallegos, no por mérito propio”. ¿Envidia, celos o esta es su forma de hacer amigos?

¿Conseguirá el Dépor su ansiado ascenso de la mano del nuevo entrenador? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.