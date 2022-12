Amor, sexo, erotismo y así

ALGUNOS han visto con sorpresa el estreno, hace dos días, de El amante de Lady Chatterley, la nueva aproximación fílmica a la extraordinaria novela de D. H. Lawrence, publicada en 1928, dirigida ahora por Laure de Clermont-Tonnerre y protagonizada por Emma Corrin.

Digo con sorpresa porque llevar al cine a Lawrence, en los tiempos que corren (dicen algunos, insisto) parece algo extraño, inesperado. Estamos envueltos por una atmósfera puritana bastante preocupante, que incluye censura y autocensura, no sólo en las artes, sino en las costumbres. También, cómo no, en el humor, quizás la única tabla de salvación en medio del infinito naufragio. La risa, o sea. Lawrence sufrió en su época, fue mal considerado, su novela, El amante de Lady Chatterley inmediatamente prohibida en Inglaterra. En fin, nada que no le haya sucedido a otros muchos, en medio de una vorágine censora y pacata que, como se ve, vuelve de vez en cuando.

Así que la nueva versión de Lady Chatterley (Netflix), más allá de lo que pueda pensarse de su calidad (parece que logra atrapar el naturalismo y la sensualidad del original), representa casi una victoria en medio de tiempos grises y apocados, en medio de este presente cada vez más dogmático. Naturalmente, se puede discrepar de algunas de las ideas de Lawrence sobre el sexo y las relaciones amorosas, faltaría más, pero eso no implica anular su obra. El arte, en efecto, es uno de los pocos caminos abiertos para sobrevivir en las sociedades que pueden caer en una deriva dogmática y maniquea. Parecería triste, un fracaso notable, que El amante de Lady Chatterley fuera recibida hoy como lo fue en su época, de una forma abiertamente hostil, como también su autor, sobre todo porque eso ocurrió hace casi cien años.

Mientras la película se estrenaba hablé con Cristina Campos, que acaba de ser finalista del Premio Planeta con Historias de mujeres casadas. Cristina pertenece, precisamente, al mundo de la cinematografía. Pensé en ese ‘atrevimiento’ de Netflix, al estrenar una versión de El amante de Lady Chatterley, donde la sensualidad es muy poderosa y supera la idea de erotismo, que también parece atravesar, ay, malos momentos. Pensé en eso mientras leía la novela de Campos, que va, exactamente, de lo que dice su título. No es una novela sobre sexo (tampoco ‘Lady Chatterley’) pero sí con sexo. Erotismo, tensión sexual y escenas, como se dice a menudo en plan bastante cursi, un poco subidas de tono, pero necesarias para hablar del deseo de mujeres (y hombres), pero sobre todo de mujeres, que buscan algo más, cuando creen que el amor, o al menos la pasión sexual, languidece en sus vidas. Vamos, lo mismo que sucede en la novela de Lawrence que, por otra parte, parece estar basada, como también se dice en el cine, en hechos reales.

Cristina Campos no ahorra esa atmósfera íntima del erotismo que parece perdida, no disfraza ni disimula, pero al tiempo cuenta la vida de mujeres blancas, triunfadoras en sus profesiones, que inician relaciones por azar o por tedio, sin lograr separar dice, sexo y sentimientos. Creo que es una novela fuertemente desprejuiciada, que ahonda en aspectos como la maternidad y los cuidados, que describe, por ejemplo, la existencia de la erótica del poder. A medio camino, me dice, entre lo que contaba Ingmar Bergman y la visión del matrimonio en las comedias de Woody Allen. Es una novela sobre el deseo, sobre el deseo femenino, narrado desde la naturalidad.