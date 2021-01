Amor y política

PROBABLEMENTE a muchos le pasó desapercibida la cita que hizo Joe Biden en su discurso de toma de posesión como presidente de los Estados Unidos de un gran filósofo, testigo de la decadencia del Imperio Romano y del surgimiento de la filosofía medieval: Agustín de Hipona (354-430). Me da la impresión de que el obispo de Hipona es más conocido como uno de los grandes teólogos y santos de la iglesia católica que como el impresionante filósofo que fue.

De hecho, Biden, citó uno de los temas que con mayor originalidad desarrolló San Agustín: el amor. Sus palabras fueron estas: “Hace muchos siglos, San Agustín, un santo de mi iglesia, escribió que un pueblo es una multitud definida por los objetos comunes de su amor. ¿Cuáles son los objetos comunes que amamos y que nos definen como estadounidenses? Creo que lo sé: oportunidad, seguridad, libertad, dignidad, respeto, honor y, sí, la verdad”.

El amor a la verdad fue, precisamente, la fuerza motriz de la vida y pensamiento de San Agustín. En una obra dedicada a distinguir las costumbres de la Iglesia de la doctrina de los maniqueos nos regaló esta bella sentencia: “Si la sabiduría y la verdad no se aman con todas las fuerzas del espíritu, no se puede en modo alguno llegar a su conocimiento; pero si se busca como se merece, no se retira ni se esconde a sus amantes. El amor pide, el amor busca, el amor llama y el amor descubre la verdad”.

Parejo a este amor a la verdad está, pues, el amor a la sabiduría (o filosofía), que nos permite vislumbrar la eternidad. Salta la vista la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump, el presidente que declaró que prefería más soldadores que filósofos. Así le fue.