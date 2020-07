Ana entre pucheros

ES POSIBLE que MasterChef parezca un programa intrascendente del que no hay mucho que decir, más allá de que haya entretenido al personal en tiempos de confinamiento y haya batido, quizás por eso, su récord de audiencia. En realidad, tienes la sensación de que Masterchef está siempre en la pantalla, es un programa río, es un enorme acorazado televisivo donde no se permiten errores, donde la realización y la producción son modélicas. MasterChef es de esos formatos ya muy probados, aquí y en otras latitudes, y todo ello dentro de un momento proclive a la cocina y a los fogones. Justo cuando la realidad y la política nos muestran que no está el horno para bollos, un concurso culinario le da a la televisión pública un auténtico empujón en lo que se refiere a datos de audiencia.

Esta edición ha sido la más tormentosa, agitada, difícil, quizás también la más apasionante, seguramente porque la dirección de casting lo ha bordado. Elegir bien los ingredientes de este guiso televisivo tiene mucho que ver con el resultado final. La impresión que nos dejó en la mayoría de sus entregas fue la de una lucha feroz entre los concursantes, no sólo por el triunfo, sino por la hegemonía ante las cámaras y ante los ojos de los demás, un buen puñado de egos cruzados, o de egos revueltos, que no sabías bien si eran parte de la performance, parte del drama, o algo auténtico que les salía del corazón (y de la boca), y que decía cosas sobre cómo somos los seres humanos cuando estamos en plena batalla, en plena competición por sobrevivir. Porque de sobrevivir se trataba. Hemos escuchado cosas duras, con tono más o menos jocoso, pero, oh milagro, en la gran final todo fue más suave, abundó la comprensión, el reconocimiento de las virtudes de los otros, se admitieron errores y flaquezas, todo se hizo más humano, como si se estuviera cumpliendo esa improbable teoría que dice que de la pandemia saldremos mejores.

Andy, Iván y Ana eran casi con toda seguridad los concursantes más fuertes, aunque alguno de los eliminados no andaba muy lejos. A lo largo de los programas se nos ofreció el morbo de la lucha de gallos de corral catódico (había varios), que se lanzaban pullas de todos los colores, fuera en serio o por agitar un poco el gallinero. Asistimos a la creación de afinidades, a aprecios y quizás desprecios, y todo con el tribunal comentado la jugada (no faltó, incluso, algún enamoramiento).

Pero, justo es decirlo, también hubo cocina. En ocasiones de gran altura. A los gallos podía calentársele el pico, pero lo cierto es que trabajaban como jabatos. La competencia despiadada no da tregua. Quisiera que la vida no se pareciera a eso. La lucha enconada fue dejando a los líderes en posiciones encontradas, aunque lo de Andy e Iván se mantuvo hasta el minuto final. El padre de Ana hizo muchos más pucheros que su hija, desarmado ante la humildad y la resistencia controlada de la chica, agarrándose a la realidad como un neumático bueno en días de lluvia. Los tres finalistas hicieron platos excelentes y dificilísimos, y demostraron que, más allá la lucha avícola entre gallos y pollitos, hay en ellos tres cocineros con mucho futuro. Iván no ganó, pero puso a su tierra en el plato y en el plató. Ya dijo Pepe: “en fin, vamos a comernos Galicia”.