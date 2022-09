Hace relativamente muy poco tiempo (varias semanas, en todo caso), les contaba una historia sobre finales perfectos. De películas, sobre todo. Y de series. Incluso de partidos de fútbol, que habían resultado ser verdaderos émulos de grandes éxitos de Hitchcock. Y citaba, entre otros, Testigo e cargo, versión cinematográfica del drama de Agatha Christie dirigida por Billy Wilder. Y Millennium, de Stieg Larsson, donde el personaje preferido de Vargas Llosa, Lisbeth Salander, ve completada su venganza (qué desquite proverbial más grandioso) contra aquellos que le han tocado los ovarios a lo largo de toda su vida. Y, claro está, la sorprendente e inesperada resolución del enfrentamiento de dos gigantes: Real Madrid y PSG, donde un Karim Benzema queda revestido con toda justicia con el aura inmortal de un héroe griego... Pues bien. Sigo siendo fan loco de los finales apoteósicos. Y he descubierto otro nuevo estos días pasados. Es el de una novela formidable escrita por una lucense incomparable y mediática llamada (bueno: todos ustedes la conocen de sobra) Ana Pardo de Vera, directora corporativa del diario Público, y que lleva por título Chantaje a una jueza. Acaba de editarla Espasa, y lleva escrito en su ADN novelístico todos los indicios de que se va a convertir, inmediatamente, en uno de los grandes best-sellers de la temporada.

CORRUPCIÓN. Décadas atrás, uno, en el colmo de la absoluta ingenuidad e ignorancia, llegó a creer que eso tan exótico de la corrupción era producto único y exclusivo de las repúblicas bananeras. Me costó muy poco ver ese fenómeno con mis propios ojos. Cuando leí la novela de Ana, fui recordando cómo, dónde, en qué momento preciso fui empezando a ver a mi alrededor todos los síntomas de esa lacra. Por eso precisamente me enganchó tan rápido. Me era absolutamente reconocible. Nuestra autora no da datos concretos. Lógico. Me imagino que la habrían quemado en la hoguera si lo hubiera hecho. Pero así, tal como lo relata, dicho en siglas o por aproximación, o sea, leyendo entre líneas, uno puede entender perfectamente qué es lo que pasa. Aquí hay un escándalo obvio y transparente dentro de la clase política. Por detrás, jerarcas del narco y de la prostitución compran no sólo a los políticos, sino a miembros de las fuerzas del orden, y a empresarios, y a abogados, y a magistrados del Supremo. Una jueza lucense, Amalia, se enfrenta a todos ellos... Y la acaban matando, como es lógico y normal. Y eso es sólo el principio. Una serie de amigos íntimos suyos se las pelan para descubrir quién. Repito e insisto. El resultado final es una auténtica bomba nuclear. Imprescindible, queridos amigos...