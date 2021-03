ESTE ano a xente ten máis gana de primavera. Se cadra, unha vaga superstición fainos pensar que ela favorecerá un algo a vitoria das flores sobre os virus. Hoxe vaime saír unha columna anacreóntica, que é un xénero periodístico inventado por don Gerardo Fernández Albor que, cando percibía os primeiros albores primaverais, escribía aquí no CORREO un artigo con este incipit: “Xa está o meu pruno en flor”.

Daquela eu tamén tiña un pruno (aínda o teño) do que me gustaría ter dado a nova da súa floración, pero nesta retesía sempre se me adiantaba don Gerardo. O seu prunus era o primeiro, e iso deixoume un chisco de resentimento floral. Pero desta vez o meu foi o campión: xa leva máis de catro semanas en color.

Non sei se aínda vive o rosado pruno daquel recordado presidente do Goberno de Galicia, porque ás veces as árbores dos nosos xardíns non só morren, senón que poden morrer de pena. Acostumados ao trato cos seus amos acaban sendo algo así coma seres humanos metonímicos que florecen de felicidade, pero tamén poden enfermar por falta de caricias. Coma todo quisque.

Don Gerardo ben merece unha anacreóntica. Tamén podería merecer unha evocación política, pero el mesmo consideraba esta súa dimensión máis accidental ou eventual. Aínda así hai que lamentar que non nos deixase unhas memorias da súa vida política. Canto teñen mirado os seus ollos. E talvez foi iso o que o disuadiu: sabía demasiado. Xa llo dixo nunha ocasión o mítico Pío Cabanillas: “Gerardo, ti e mais eu temos visto tantas cousas que nunca poderemos escribir as nosas memorias”.

Don Gerardo non nos deixou unhas memorias de felonías, pero contentámonos con que nos regalase algúns dos seus “primores de lo vulgar” (coma aqueles de Azorín peneirados por Ortega): o amor á primavera, á flor dunha árbore, á flor dun idioma... Porque tamén lle agradecemos que fronte ao empobrecemento semántico que vén sufrindo a nosa lingua el puxera en flor a palabra sentidiño, que hoxe ten tanta vitalidade sémica que incluso adquiriu virtuemas contra o maléfico virus.

Don Gerardo deixounos esa verba coma un primor do vulgo nacido no colo das empregadas do fogar, en cuxo dicionario nunca haberá sitio para o impúdico porén, pero si para o significado fundacional de sentidiño: a advertencia paterna contra os perigos do mundo, do demo e da carne.

Agora as empregadas domésticas xa veñen máis estudadas: disque hai algunha niñera que pode ser senadora, ou asesora, ou experta en perigos do mundo, do demo, da carne, e mesmo do carné (de partido). Pero o que importa é que os prunos están en flor.