Andalucía: ¿hay debate?

EL DEBATE de las elecciones andaluzas, que pasaba por TVE, me pareció aburrido y poco útil. Yo soy muy de debates, y también de debates televisados, hablar me parece estupendo y necesario, incluso cuando uno va con el discurso aprendido y memorizado y no está dispuesto a entrar en liza con nada ni con nadie, no le vayan a fastidiar el guion. Vivimos tiempos de mucho guion y argumentario, ya lo saben, mucha doctrina y mucho dogma.

Se comprende que los candidatos acudan ante las cámaras (televisivas, me refiero) a defender lo suyo, unos lo logrado, lo conseguido o lo intentado, y otros a criticar los resultados porque, obviamente, se ofrecen para hacerlo mejor. Un debate electoral, una campaña, es algo publicitario, qué remedio. Pero siempre ha de haber un lado humano, una empatía, una cosa, mismo con los contrarios. La política no vive el mejor momento para eso. La sociedad está polarizada como casi todo ahora mismo. Es fácil pasar de la polarización a la paralización, que nadie lo ponga en duda. Coincidir, acordar, consensuar, son palabras que no viven su mejor momento.

Así que el debate me pareció aburrido y también troceado en exceso. Seis, eran seis candidatos y dos moderadores (Xabier Fortes y Paloma Jara), de acuerdo, lo que implica mucha distribución de minutos y segundos: muy televisivo, pero muy antinatural. Me pareció escuchar que habían llevado a cronometradores de baloncesto. De vez en cuando los candidatos se detenían, por el control del minutaje, no había mucha interacción (aunque sí algo, de vez en cuando) y estaba claro que sobre todo había que meter la cuña, el texto memorizado o poco menos, dijese el otro lo que dijese. Sin embargo, no es que el debate fuera inferior a otros de estas características. Insisto que las reglas tan estrictas enfrían muchísimo la capacidad de diálogo. Leí por ahí que los candidatos habían hablado unos 17 minutos, cuando el programa duró dos horas. Como en el fútbol, a veces el balón está muy poco en juego.

Más allá del tono solemne o sentencioso de alguno de los intervinientes, realmente histriónico, no logro recordar alguna frase que me sacudiera un poco. Pudo andar ocurrente Espadas cuando le dijo a Moreno, al afirmar este que necesitaría un gobierno Frankenstein (toda la izquierda) para poder gobernar Andalucía, que “no tuviera tanta preocupación por Frankenstein y sí más por El exorcista. Momento fílmico. Y tal vez alguna cosa más.

Pero, en medio de tanta precaución de Moreno y tantas ansias de los demás en criticar su gestión (“soy el hombre de moda”, ironizó Moreno), la figura de Marín emergía como un nuevo outsider, seguramente muy a su pesar, lo que le otorgaba serenidad y mesura, como si intuyera que ya iba ligero de responsabilidades futuras, como si jugara sin tensión competitiva, como sucede en uno de esos partidos en los que ya se sabe, o se teme, que no vas a entrar en el play off. Quizás por eso, estuvo mejor que muchos.

Casi al tiempo, ha tenido lugar el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado, el único lugar donde de momento puede producirse. Habrá muchos más, mientras la legislatura aguante. Pero esa es otra historia.