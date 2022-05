Andamos perdidos, eh

NO sé si pedir perdón por andar tan despistado como ando, pero, oye, últimamente es que me parece que no acabo de enterarme de lo que pasa. Por ejemplo, y por señalar sólo una de las más recientes sorpresas que me he llevado, cuando oigo a la supervalorada Yolanda Díaz decir que muchas veces, o todas, tampoco lo sé muy bien, piensa que el “cambio político”, que vete tu a saber qué quiere decir exactamente con eso, empezó en Galicia.

Sea lo que sea, que ya digo que no sé muy bien a qué refiere, un intento de cambio político en el que se le pueda encontrar a ella un cierto protagonismo y que haya querido tener lugar en Galicia, sólo puede ser aquel en cuya escena desempeñaron función las llamadas “Mareas”. ¿Te acuerdas? Quizá ya no, porque aquella experiencia duró menos que un suspiro.

Te lo rememoro: se formaron por aquí algunos grupos, varios, eh, que estos juntos de verdad no van a ningún sitio, con la aspiración de disputarle la representación política, y más en concreto parlamentaria, tanto al Partido Socialista como al BNG, según ellos deglutidos por prácticas partidarias periclitadas.

Se presentaron a las elecciones autonómicas y lograron una cierta representación, relativamente importante, para la novedad, aunque considerablemente menor de la que habían dicho que esperaban lograr. Y entonces, ya tampoco recuerdo yo exactamente por qué, empezaron a pelearse los unos con los otros, pero entre ellos, eh, no con los demás; quizá por lo mismo de siempre, a pesar de que se decían ajenos a cualquier tradición: apártate tú, que ese sitio lo quiero yo.

A día de hoy, después de haber malgastado toda una legislatura tocándose mutuamente las narices y sorprendiendo a quien hubiese podido haber depositado alguna ilusión en ellos, al menos como representación parlamentaria, ni siquiera existen.

La cosa fue así. La cruda realidad. Y por eso me pregunto: ¿representó aquella experiencia algún tipo de cambio político?, para bien, supongo que querrá decir Yolanda Díaz. ¿Vale la pena, ya no digo sólo que recordar aquella pantomima, sino algo así como venir a decir que lo que pretenda ahora la tal Yolanda con su campaña “de escucha” pueda tener raíces en una tremenda frustración política? Y otra más: ¿no es locura que Yolanda diga esas cosas en medio de la aparente reproducción, ahora en Andalucía, de aquello que entonces pasó en Galicia?

Para volver a las andadas, mejor dejarlo, ¿no? Puede que doña Yolanda, sin acabar de entender lo pasado, tampoco pueda tener buenas entendederas con el futuro. A no ser que esté disimulando, claro.