Anécdotas da emigración

A defensa da patria galega implica necesariamente a defensa de que todos os seus membros vivan no territorio xeográfico e administrativo galego e non batendo zoco polo mundo adiante.

Impresionoume enormemente a primeira vez que vin a foto de Manuel Ferrol con un pai e un fillo apertándose e chorando ao despedirse antes de embarcar para a emigración.

Lembro cando acudín a falar na Comisión non Permanente de estudo da Emigración no Parlamento da Galiza no ano 2000. Invitoume o daquela deputado da emigración do Bloque Nacionalista Galego Chema Ferreiro Abelleira.

Anos despois (na actualidade) Vía Galega fixo unha campaña respecto á emigración baixo o lema “non emigramos, expúlsannos” e eu participei nela dende a Asociación de Emigrantes Retornados “Marusía”

Daquela, Vía Galega tamén quería constituír unha comisión parlamentar; cousa que a maioría do PP non aceptou.

Nesa primeira comisión parlamentar sobre o estudo da emigración presidía a Xunta de Galiza Manuel Fraga Iribarne e era Secretario Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas Fernando Amarelo de Castro, un señor moi de dereitas que facía asistir a actos que organizabamos xente nacionalista e de esquerdas a Federico Pomar de la Iglesia, pai da exconselleira de Educación Carme Pomar.

Lembro perfectamente cando coñecín a Federico Pomar na casa da Parra; díxome “eu son o outro Federico” e contesteille, como? E díxome que era o outro Federico despois de Federico García Lorca.

Non coincidirían moito nas súas ideoloxías, pero si en que os dous eran escritores. A derradeira vez que vin a Federico Pomar de la Iglesia denantes de morrer foi nunha Gala de El Correo Gallego conmemorando os premios “Gallego del Año” onde a súa filla recollía un premio.

Tamén nos vimos un dia na Rúa Nova e fomos tomar un café. Era unha persoa moito máis avanzada que Amarelo de Castro.