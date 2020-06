Ante el seis contra uno

El titular, referido al debate de candidatos de mañana en TVG y Radio Galega, podría ser: “Seis contra uno que vale por seis”. Lo evite por economía tipográfica. Parece exagerado, pero no lo es. Uno de los contendientes logró cerca del 50 por ciento de los votos en las anteriores elecciones, lo mismo que pronostican las encuestas para este 12-J, mientras que los otros seis convidados a la cita representan a la otra mitad de la sociedad gallega. Traducidos los votos en escaños, el primero supera el 50 por ciento de asientos en el Hórreo y la media docena restante se aproxima. El debate se caracteriza, pues, por la igualdad cualitativa, aunque no cuantitativa, ya que en un acto de esta naturaleza todos los participantes gozan de los mismos derechos, idénticas posibilidades de exposición, de ataque y defensa, por lo que a efectos formales estamos ante un seis contra uno. Y aunque resulte paradójico, este evidente desequilibrio podría beneficiar al teóricamente perjudicado. Sobre todo si el punto único del programa de la oposición es el viejo “Hai que botalo”. El público acostumbra a ponerse al lado de las minoría.

El debate tiene mucho interés, genera grandes expectativas. Lo sabremos el día siguiente con los datos de audiencia, pero la gravedad de la situación actual y las negras perspectivas a corto, medio y quien sabe cuán de largo será el plazo para retomar la normalidad, confieren a estas elecciones una relevancia excepcional. España fue uno de los países más golpeados por la pandemia y las previsiones apuntan a que también lo será en la economía. Galicia, menos que el conjunto nacional, pero también sufre las consecuencias. Esperemos que el debate aporte luz, que quienes van a gobernarnos durante cuatro años cruciales para salir del pozo se comporten con seriedad, aportando soluciones razonables. Que no nos defrauden.

A Feijóo se le conoce de sobra. No esperemos sorpresas, máxime cuando durante once años los gallegos premiaron su labor renovándole la confianza en tres ocasiones, bajo condiciones también difíciles. Pero estamos ante una situación inédita y con malos presagios. Tendrá que explicar cuáles son sus recetas para la nueva etapa, además de ofrecer el plus de la estabilidad institucional, de la que efectivamente puede presumir. Las encuestas, por una vez coincidentes, le son favorables. Demasiado favorables y por lo tanto peligrosas dado el efecto desmovilizador que generan. Es el favorito en la salida. El propio Gobierno de España reconoce su gestión en la crisis. El levantamiento del estado de alarma en Galicia, una semana antes que el resto, no fue ningún regalo. Las dádivas van para otros lugares por todos conocidos. Los asuntos de Galicia no están entre las principales preocupaciones de Sánchez. Véase Alcoa.

Contra Feijóo se posicionarán mañana en el plató los otros seis candidatos. Los cuatro de la oposición nacionalista y de izquierda, más dos por el flanco derecho. El objetivo de Ciudadanos y Vox se traducirá en restar votos al PP sin recompensa alguna. Es más, el fracaso repercutirá en sus respectivos partidos en el ámbito estatal. Pino, la candidata de C´s, tiene todo el derecho a equivocarse, pero hace flaco favor a Arrimadas.

El mayor interés del debate de mañana está en el campo de la oposición. No parece que la Marea Galeguista de Casal logre representación, aunque el CIS le acerca al 5 por ciento en Pontevedra. Espero curioso la actuación de los tres restantes. Es público y notorio que PSOE, BNG y Galicia en Común sueñan con un gobierno de coalición. Son la alternativa a Feijóo. Por eso, aparte de la coincidencia en echarle, que no basta para gobernar, están obligados a dar a conocer cuando menos las líneas maestras de su programa conjunto así como la estructura de los órganos de gobierno. ¿Aumentarán el número de consellerías a imitación del Gobierno central? ¿Quién va a presidir la Xunta? Intuimos que será Caballero si obtiene más apoyos que Pontón. ¿Y viceversa? ¿Y si un partido tiene más votos y el otro escaños? ¿Se repartirán el cargo a lo largo de la legislatura? ¿Gómez-Reino dejará Madrid para recoger el acta de diputado en Galicia?

En fin, la oposición corre el riesgo de repetir el error de Beiras durante la era Fraga: “Hai que botalo”, tronaba. Y le hacían caso, pero con v.