Antes de la batalla electoral

LA gente, lo decíamos ayer, anda mirando los termómetros, ya ni siquiera mira las facturas, que también calientan lo suyo. Un Debate sobre el Estado de la Nación, tanto tiempo después, envuelto en el sopor de la canícula, en la belleza de las galaxias que inauguró Biden, en fin, resulta incluso una cosa prescindible. Porque lo que queremos es ponernos a contemplar el mar.

Dos días de debate para terminar julio, con los pájaros cayendo sobre el asfalto y los pantanos mostrando los esqueletos de los viejos pueblos anegados. Esas arquitecturas desdentadas son el aviso del futuro, pero ya no hay ni tiempo para el clima, porque sobre las ascuas de los incendios y la derrota de los humedales, el vientre pútrido de peces muertos, flota la preocupación de lo inmediato, vuela como un ave negra sobre el intenso azul incandescente. España es roja en los mapas del tiempo, o sea, cuarenta grados en casi todas partes, pero la peña también está quemada, ya lo estaba antes del persistente anticiclón.

Sánchez se debate en el debate. Entre la izquierda a la que le dijo Echenique que había vuelto, que se congratulaba y tal, pero que hacía falta más caña, esa izquierda que se acerca tocando el tambor del llano, con Yolanda Díaz tratando de dominar al terco animal del futuro, como en la Rapa das Bestas. Y también entre el sueño del centro, ese lugar que algunos creen una fantasmagoría, un paisaje árido de la política vaciada, un no lugar que un día fue multitud y que ahora pretende repoblar Feijóo. En el debate le decían, con retintín, “Feijóo el moderado”, y él sonreía, silente, las gafas como escudo, en el escaño. Ya habrá tiempo para las palabras, habrá pensado.

A medida que la legislatura se encoja, a medida que agonice, Pedro Sánchez tendrá que decidir qué carta es la más válida para luchar contra las encuestas, que andan por ahí como potros salvajes. Tras lo que se ha llamado la crisis permanente de la coalición, pues son dos almas diferentes, o tres, embutidas en el mismo cuerpo (aunque Yolanda dice que al Gobierno le falta alma), este debate salió muy de izquierdas, o eso dijo Rufián, que maneja el estilete verbal como gran arma blanca de la semántica. No sé si el presidente es ahora más de Podemos, o si es que tiene que poner una vela a Yolanda, que quiere sumar divinamente y con alegría. “No nos romperemos”, dijo ella en estos días, al tiempo que preparaba la plataforma de la que aún no se sabe mucho. El Gobierno aguantará en la tormenta perfecta de la inflación, donde hay olas enormes, olas que avanzan como el bosque de Birnam, quiso seguramente decir. Pero otros creen que, si hay algo que puede derribar al Gobierno sólo con la mirada, es precisamente el horror en el supermercado.

Hay mucho por decidir sobre estas almas embutidas en el cuerpo gubernamental, algunas no sin incomodidad, Sánchez lo sabe, pero no quiere que se pierda la energía en la disputa ideológica, esa vía de agua, y alguien le ha convencido de que o arregla los males del bolsillo ciudadano o no habrá nada que hacer. Pero también sabe que Feijóo y Yolanda Díaz se preparan para la gran batalla, pues no ignoran que Sánchez saldrá, salvo milagro, muy desgastado del envite, tocado por la guerra y los males globales que origina, y ambos creen a pies juntillas que esta es para ellos la mayor ocasión que vieron los siglos presentes, cuando menos.