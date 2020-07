Antes de que sea tarde

GRAN parte de las cosas que están sucediendo en el mundo tienen que ver con un acelerado proceso de fanatización, también de intolerancia, y no en todos los casos está conectado con el desconocimiento o la simpleza, sino que a veces tiene que ver con estrategias muy bien fundamentadas. Es decir, hay cosas que no ocurren por casualidad. El gran poder de lo mediático y el uso interesado de las tecnologías, obvio en tantas ocasiones, puede convertir ciertas actitudes en una herramienta peligrosa, pero también muy poderosa. Muchos bailan el agua provocadora a los que manejan el lenguaje brutalista y los argumentos pueriles que no resisten un análisis, y no pocas veces esas expresiones son las que triunfan en las redes sociales. De momento la lucha entre las noticias basadas en hechos reales y aquellas que desvirtúan los hechos a propósito se mantiene en todo lo alto, pero, el día en el que se pierda el valor de los hechos, las cosas empeorarán.

La fanatización, el lenguaje antipático, el progresivo autoritarismo, el impulso dogmático a más no poder, se observa como una de las grandes tendencias en los muy poco agraciados veinte años que llevamos de siglo. Es grave que todo esto esté ocurriendo con muy poca respuesta por parte de la gente, como si hubiera un adormecimiento colectivo que desembocará necesariamente en una sociedad cada vez menos libre y más proclive al control y a la censura. En algunos casos, esta deriva es aceptada abiertamente por los individuos, pero en otros parece tratarse más bien de una muy peligrosa resignación ante los tiempos que vienen. Como ya hemos dicho más de una vez, no se trata de fobia a la tecnología, ni tampoco de una reedición modernizada del espíritu ludita (o luddita) que luchaba contra las máquinas en el pasado. No es eso, evidentemente. Simplemente, la sociedad no puede cruzarse de brazos ante la progresiva dogmatización de la vida, ante las posturas maximalistas, ante cualquier restricción de la libertad.

La crisis de coronavirus nos ha de servir para estar aún más alerta. No es buena cosa que de las crisis salgan tiranos, como suele decirse, aunque sean convenientemente disimulados con los instrumentos de nuestro tiempo. Las sutiles estrategias de manipulación y de aprovechamiento de datos colectivos, pueden pasar desapercibidas a corto plazo, pero a la larga pueden derivar en sociedades con un déficit cada vez más alarmante de libertad. De hecho, estamos asistiendo a una deriva preocupante en este sentido, y a una fanatización en numerosos aspectos, y en lugares muy diversos, que bebe de la simplificación, de la polarización, de la búsqueda deliberada de tensiones.

Esta es una de las grandes luchas de este nuevo tiempo. La batalla contra los destructores del pensamiento diverso y profundo, que suele hacer encallar los proyectos simplistas y la conversión de la sociedad en un ramillete de tendencias fácilmente identificables. Y fácilmente manipulables. No podemos decir que no se adviertan síntomas muy claros de la enfermedad, pues cada día se suceden acontecimientos que revelan la progresiva fanatización, el auge de intolerancias de todo tipo, el alza de una moralina casi pintoresca. Es necesario detener ya ese vértigo estúpido antes de que sea demasiado tarde.