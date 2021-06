Penso que foi no ano 1950, cando apareceu, unha tarde de xullo, no paseo central da Alameda aquel home con chaqueta branca portando na man esquerda unha bandexa cuberta cun pano que impedía ver o seu contido. De baril figura camiñaba entre a xente pregoando a súa mercancía con voz sonora ¡ao rico parisién...! Ninguén sabía o que era. O paseo central ía enchéndose de xente agardando o concerto vespertino da banda municipal. Mentres a tómbola de caridade atronaba coa música e a voz do seu locutor incitaba a miróns e paseantes a comprar os boletos da sorte. Aqueles concertos celebrábanse tódolos xoves dos meses de verán. Tamén da carballeira de Santa Susana viña o barullo dos altofalantes das atraccións da feira. Estabamos na semana das festas patronais. Cando a fogaxe queima as pedras e o aire se fai irrespirable. Réganse as rúas e os xardineiros municipais coas mangas de rego refrescaban a terra seca da Alameda.

Nun banco conversaban unhas señoras cando foron sorprendidas por aquel gallardo mozo coa bandexa. Unha delas que falaba das cortinas que puxera no piso a súa filla casadeira, foi interrompida por outra que, morta de curiosidade, non puido conter as gañas de preguntarlle que era aquilo. O vendedor destapou o paniño e cun acento melifluo contestoulle que era barquillo de París... As señoras animáronse a probalos facendo xestos larpeiros e desfixéronse en eloxios comendo aqueles grandes barquillos triangulares, ante a ollada golosa dun grupo de rapaces que miraban como desaparecía o parisién en aquelas bocas de labios pintados de carmín. Os paseantes con discreción miraban o grupo que rexoubaba con risos a proba do parisién baixo a mirada compracente do barquilleiro. Os nenos comeron aire e dispersáronse correndo ata a fonte da encosta que era a primeira que saciaba a sede da rapazada á cal acudía a repoñer folgos despois do trote desaforado polos insondables camiños das aventuras. A outra estaba lonxe, na parte alta, fronte da paxareira. A música interesábanos pouco. Ás veces, maquinábamos algunha trasnada nas escaleiras do Pavillón que ocupaba a Falanxe e no baixo abría a terraza o Derby.

Un lugar preferido por nós era o paseo que partía da fonte, sombrío, e de vexetación tupida que rodeaba toda a carballeira de Santa Susana e ó chegar á altura do palco da música forma unha concha e alí sitúanse cregos e xentes de loito para escoitar a banda, amparadas pola espesura vexetal e retiradas do xentío.

Un rapaz, cun sorriso aveso, mostrou uns petardos ó grupo. Decidiuse facelo e con sixilo colocámonos tralos macizos do xardín. Os dous de sempre que levaban mistos foron os encargados de prender os estralos en distintos puntos da concha. A banda de música enchía de alegría a brisa que adelgazaba á tarde, cando unha serie de estoupidos aterrou os oíntes, armándose na concha un rebumbio de berros e brincos. Nese momento de entre os macizos saíron uns vultos veloces cara a feira onde se perderon. A xente foi recuperando a calma e os músicos despois do susto e desafine volvían ós acordes da partitura.

O barquilleiro dos parisiéns sorría satisfeito á entrada da Alameda. Tiña baixo o brazo a bandexa baleira. Pequenos e grandes relambíanse do exquisitos que eran. Agora, un chisco de aire deixábase notar. Nas rúas aínda deitábase o bochorno. Na terraza do Derby os vermús de meus pais refrescaban a tardiña. A lanterna da Berenguela iluminaba un ceo diamantino, deshabitado de paxaros mentres a noite ía caendo polos horizontes.