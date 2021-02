Aos corenta anos do 23-F aínda hai dúbidas

Non é o corenta un número que cadre para conmemoracións pero xa sabemos que hai quen aproveita que o Miño pasa por Ourense se non hai Pisuerga que o faga por Valladolid. E se temos un rei emérito en horas baixas, nada hai como lembrar os sucesos daquel 23 de febreiro de 1981 para darlle certo lustre. Foi Aitor Esteban, o portavoz do PNV no Congreso dos Deputados, quen puxo o dedo na chaga cando manifestou a súa sorpresa por conmemorar o fracaso dun intento (trapalleiro) de golpe de estado.

Viría ser como se, por poñer un exemplo próximo no tempo e no espazo, a República Francesa tivese celebrado con todo o boato en 2001 o fracaso do putsch que contra Charles de Gaulle quixeron dar en Alxeria R. Salan, M. Challe, E. Jouhaud e A. Zeller, que en calquera caso, tiñan maior gradación que os asaltantes ao Congreso con Antonio Tejero á cabeza.

Pero con independencia da vontade redentora destas homenaxes, o certo é que para un observador minimamente atento hai circunstancias que, tantos anos despois, seguen sen cadrar. Unha primeira é coñecer as razóns que levaron a Adolfo Suárez a dimitir. Á marxe do seu arribismo persoal (que Javier Cercas alcumou como ser un “chisgarabís”), o seu compromiso coa empresa da Transición estaba fóra de toda dúbida.

No seu discurso de dimisión, retórica aparte, manifestou: “non quero que o sistema democrático de convivencia sexa, unha vez máis, un paréntese na historia de España”. ¿Quen ameazaba con rematar a vixencia da constitución cun paréntese? Segundo algúns, ao rei Suárez xa non lle ofrecía confianza pero ¿quen era o monarca para influír na presidencia do goberno, competencia exclusiva do parlamento?

E nese desgaste que Adolfo Suárez padeceu non foi allea a teima de Felipe González por darlle cana, nuns momentos nos que moitos militares dunha banda, e os terroristas doutra, non axudaban a consolidar o sistema democrático, por mal dirixido que estivese.

Unha segunda, por evidente, é a do papel dos servicios de intelixencia, daquela o CESID. ¿Ata que punto era coñecedor da trama ou das tramas para abortalas ou para reconducilas? ¿Por que oficiais seus ofertaron vehículos e persoas aos asaltantes? E nunha liña semellante, ¿por que Antonio Tejero –que fora condenado a seis meses de cadea pola Operación Galaxia en 1978- non estaba vixiado? E se o estaba, ¿por que non foi neutralizado?

Se imos por unha terceira, sorprende que unha vez coñecida a ocupación do palacio da Carrera de San Jerónimo, o rei tivese que falar telefonicamente con todos os capitáns xenerais das diversas rexións militares antes de tomar unha decisión. ¿Non abondaba, de entrada, cunha orde que chamase á obediencia ao marco constitucional? Medios había, quer por telegrama, quer polos condutos propios dos exércitos. E para darlle publicidade, se as emisoras públicas estaban bloqueadas, as radios privadas podían xogar un papel alternativo. Despois xa virían as conversas cos militares e cos autoridades políticas. Non digo nin insinúo que o rei tivese implicación pero, en calquera caso, a reacción foi serodia, ao meu ver.

¿Por que, se imos a unha cuarta dúbida, o único lugar onde houbo mobilización inmediata foi en Cataluña, tanto por parte do president Jordi Pujol coma dos sindicalistas de Comissions Obreres? Por informacións recentes sabemos da oferta do seu secretario xeral daquela, José Luís López Bulla, de destacar trescentos afiliados para protexer o Palau de la Generalitat e os contactos fluídos entre a cúpula do sindicato e o conseller de Traballo, Joan Rigol.

Unha quinta dúbida é por que o sumario do xuízo contra os participantes no intento de golpe segue a ser materia secreta. Un podería entender que ata agora tivesen tal condición os documentos do CESID ou as comunicacións do palacio da Zarzuela, pero non ese sumario. Ao cabo, pasaron xa corenta anos, tempo máis ca suficiente para que sexa de acceso libre.

Non son eu partidario de teorías conspiranoicas porque ao cabo, como aquel principio da navalla de Ockham, a vía sinxela é a máis probable. Pero tanto misterio e tanta protección de certas persoas, dá que pensar. E mentres esas dúbidas non queden resoltas, haberá motivo para pensar que algún gato encerrado houbo.

Joaquim Ventura