Aquella espada

EL ser humano tiene o suele tener la tendencia a ensalzar y rescribir paralelamente la historia. El ojo que ves ojo no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Retrotraer con los ojos del presente, ya no los machadianos, a acontecimientos del pasado, más que un ejercicio de vago o mero etnocentrismo solo conduce a mitificar símbolos, hechos y logros. Pero sin tener presente ni lo que sentían, vivían o como lo vivían otros pueblos y otras culturas.

Vienen al caso estas reflexiones tras la interesada polvareda y polémica que algunos se aprestan en eregir en torno a la figura del Rey Felipe, sin duda alguna, el mejor exponente institucional que hoy tiene una España algo desmadejada y derrotista y quejumbrosa frente a sus instituciones. El jefe del Estado ha recompuesto, blindado, y de nuevo, situado en toda su dignidad el respeto por la monarquía y la institución y sobre todo, lo que simboliza y representa. No hay institución en España política, pública, privada incluso religiosa que no haya sufrido una erosión y deterioro en su imagen. Y prácticamente nadie ha querido ni osado defender ni restaurar su dignidad y auctoritas. La monarquía ha recobrado su fuerza, vigor, y ante todo y, sobre todo, un enorme respeto por parte de la sociedad gracias al tesón, la prudencia, la cautela, la sencillez y un fortísimo entrelazamiento entre el ser y sentir España por parte del Rey. Sin errores, sin estridencias, dimanando normalidad dentro del contexto representativo y altamente institucional que la propia institución encarna, representa y ha de preservarse por encima de las individualidades de las personas.

Basta ya de erosionar gratuitamente la figura y el símbolo, la persona y la institución. El último ataque ha venido con la polémica de la espada de Bolívar el pasado día 7 de agosto, fecha donde además se conmemora la batalla (pequeña batalla) del puente de Boyacá, allá por 1819 y el comienzo de una lucha por la independencia entre las que Bolívar, De Paula Santander, Nariño, Carbonell, Torres y otros tantos próceres antes acaudalados miembros de la burocracia de la metrópoli, condujeron a Colombia, no la Gran Colombia como soñaban, a su independencia.

Y el símbolo una espada con todo lo que ella encierra, significa y claramente, simboliza en esa ingente epopeya, a la vez incierta, que supuso la guerra por la independencia y pseudounificación de algunas regiones de América. La espada guerrera, la espada victoriosa, el puño que la levanta y que se puede ver con ese ojo libertador o ese ojo traidor en función de cómo se quiera simplemente ver. Y desde el respeto a las instituciones y a los símbolos de cada país, la historia debe unir, no aislar. No afrentar, no orillar, no silenciar, no dividir. Doscientos años después, a buena fe que no lo hace. Esa espada por la que tanto develó y soñó Chaves, esa espada de la quinta de san Pedro Alejandrino, esa espada que el propio M-19 robó hace décadas y devolvió más tarde al Palacio de Nariño, sede de la presidencia y donde el nuevo presidente ha querido restaurar su protagonismo opacado. Y sí, el Rey de todos los españoles, en un momento dado, sí se levantó. Pero esa polémica, es absurda.