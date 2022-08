Arde Galicia

LEVAMOS n verán de temperaturas extremas e grandes desalmados. O noso fermoso país está a perder polos catro costados o encanto do verde que o caracteriza. Muda a súa cara por causa dos incendios que están arrasándoo todo. Vólvese negro, triste, mudo. Nada máis comezar o mes de agosto produciuse o terrible incencio cos dez focos simultáneos na vila do Támega, Verín. O mes anterior deixábanos imaxes desoladoras do acontecido no Courel. Portugal, o país veciño, sufriu e segue a pagar as consecuencias das arroutadas dos pirómanos, que tamén complicaron a situación en Arbo, Arousa, etc.

Que nos está a pasar? O claro é que, como se vén dicindo sempre, necesítanse máis medios e non só no verán. Hai que contar con xente que durante todo o ano coide, manteña o monte. Van miles mil hectáreas este verán, cifras que me poñen os pelos de punta. Non quero imaxinar o seu alcance, pero aféctame ó sono. Preocúpame en demasía. Non é xusto que este tipo de xente que provoca tal mal saia indemne. Teñen que pillalos e ir ó cárcere por tremenda acto delictivo. Vendo como arde todo esvaran as bágoas sen control polas miñas meixelas. Comezan as pescudas, agardo que teñamos axiña os culpables entre rellas.

Agora, mentres escribo estas liñas, coñezo a noticia do que sucede nestes momentos en Caldas de Reis. Denuncian os veciños a falta de medios, se cadra porque todos se concentraron na catástrofe de Verín. Pero non podía ser doutro xeito despois do sucedido na tarde do 3 de agosto. En pouco tempo seiscentas hectáreas ficaron calcinadas, malia contar coa presenza de 59 brigadas, 27 axentes, 9 técnicos, 27 motobombas, dúas palas, 12 avións e 11 helicópteros traballando para sofocar o incendio que se propagaba preto dos núcleos habitados, axudando ademais medios portugueses e a Unidade Militar de Emerxencias (UME). Horas de horror e incerteza que quedarán na memoria dos veciños. O medo vivido aínda os acompañará durante un longo tempo, como me referiron algúns amigos.

Dende o lume de Augas de Sousas ata Cabreiroá, achegándose a Vilardevós, Vilamaior, etc. obrigando a cortar a autovía das Rías Baixas (A-52) e a N-525. Momentos de tensión, de medo, que se tinguiron de odio cara as persoas que puideron causar un desastre así. Incendio intencionado? Pois claro, ninguén o pon en dúbida. Síntoo profundamente polos veciños da zona, que temeron polas súas casas e propiedades, que sentiron a boca do inferno a punto de consumilo todo. E agradecida polo labor que desempeñan bombeiros e UME que traballan cada verán (pois, por desgraza, o que está a pasar este ano non é a excepción) na extinción de incendios provocados cun fin que descoñezo. Gustaríame ter diante ós desalmados para que me explicasen a causa. Aínda que non sería quen de reprimirme sen darlles unhas boas labazadas.

Falamos do cambio climático, das altas temperaturas, pero máis alá do grave que é esta realidade, está a man humana que prende un misto, que fai uso do chisqueiro e que tira unha cabicha buscando facer dano á xente e á natureza. Morren animais, desaparecen ecosistemas, degrádase o solo. Quen gaña? Cal é o propósito? Non alcanzo a comprendelo. Vender a madeira queimada? Ampliar zonas de pasto para os gandeiros? Desprazar zonas de caza? Ningunha resposta me parece válida para aceptar unha imaxe tan devastadora. Prisión para os incendiarios!