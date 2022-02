Arde Madrid

ABRÍ un paquete de palomitas y me puse a ver la película. Todos los personajes de los créditos eran sobradamente conocidos. No constaban ni los guionistas ni el director. El título, Madrid en llamas, me pareció correcto pero no adecuado. En realidad ni la trama, ni el conflicto hablaban del Madrid auténtico, donde el paisaje es inocente de los desmanes del paisanaje.

De nuevo la corrupción, que como los chinches sigue anidando en las entretelas del PP madrileño, y la permanente lucha fratricida, entre el gobierno del principal espacio del poder territorial conservador y la cúpula del partido, volvían a las cansadas pantallas del hastío y del rechazo ciudadano de la mala política. Repulsa que, sorprendentemente, no se manifiesta en las sucesivas convocatorias electorales. De este apoyo quizás se deduzca la naturalidad con la que los conservadores capitalinos hacen de sus capas sayos y campean por el barro de los escándalos, siempre seguros de vencer aún después de muertos.

Desde la tramposa llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid hemos visto como un presidente, Ignacio González, acabó ingresando en la cárcel que el mismo había inaugurado. Una presidenta, Cristina Cifuentes, apuñalada desde las cloacas de su propio partido. Dos presidentes interinos sin tiempo ni gloria, Ángel Garrido y Pedro Rollán. El primero se pasó a Ciudadanos simultaneando presencia en la lista del PP. Ahora, finalmente, la gran triunfadora popular, Isabel Díaz Ayuso, es llevada al cadalso por su amigo del alma, Pablo Casado. Y detrás de todos ellos puede verse un enjambre de personajes secundarios pringados hasta las narices.

La hoguera es grande, pero en el incendio no es Madrid la que arde, es la mala educación política de unas juventudes llamadas por la historia a dignificar un PP embarrado por sus mayores. Sin embargo, desde las periferias vemos la película asombrados de la pervivencia de aquellos viejos estilos de los dosieres de la transición, de las intrigas palaciegas del reino, de la rapiña tradicional... Nada nuevo en la derecha. Así agoto el paquete de palomitas preguntándome: ¿Cómo a un partido que se autodestruye podemos pedirle que sea una oposición leal?