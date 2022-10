Armagedón (Biden dixit)

QUIZÁS hemos visto demasiadas películas de catástrofes, y quizás lo hemos hecho alegremente, pero siempre hay un momento terrible y es aquel en el que la realidad empieza a superar casi cada día a la ficción. En ello estamos.

Como ya escribimos aquí, la sobredosis de realidad siempre me pareció dañina. Conozco a muchos que dicen, muy ufanos: “yo es que soy muy realista”, creyendo que se arrogan con ello una virtud. No estén tan seguros de que sea una ventaja, al menos en estos tiempos infames en los que vivimos.

Pues bien, vivimos momentos en los que la realidad nos desborda, y eso que no conocemos más que una pequeña parte de lo que se cuece en las entrañas de las tensiones internacionales: diría que afortunadamente. Pero Biden, que sabe más, porque tiene mejores fuentes, ha dicho con pelos y señales que nunca el Armagedón (sí, como en la película, pero también como en el Apocalipsis) estuvo más cerca que ahora: o sea, la destrucción por arma nuclear, fundamentalmente. Más incluso, o al menos tanto, como aquellos días de la Crisis de los misiles en tiempos de Kennedy, que coincidieron milimétricamente con mi nacimiento: así que doy gracias por estar aquí.

Biden ha dicho ya varias cosas al respecto. Afirmó, con razón, que una guerra nuclear no puede ganarse. Sólo puede perderse, y por goleada, añadiría yo. Ahora nos advierte que Putin no bromea, y que la amenaza es cierta, por mucho que en nuestra cabeza humana no quepa la idea de que alguien pueda poner en peligro la supervivencia en la Tierra, sobre todo después de haber llegado hasta aquí casi de milagro. Y no sólo la supervivencia de los demás, sino la suya propia, porque aquí, una vez metidos en harina no hay manera de seleccionar las víctimas, señor mío, y cuando sueltas la bomba y hace pop, ya no hay stop. Y lo más alucinante de todo es que eso se haga por cosas tan terrenales como el poder: qué sentido tiene ser el más poderoso del cementerio, sobre todo cuando no haya nadie para comprobarlo, sobre todo si sabemos a ciencia cierta que, en esas circunstancias de colapso total, nadie hablará de nosotros cuando haya muerto.

Es verdad que Biden conoce muy bien a Putin, porque lleva mucho tiempo en la pomada global. Y dicen que Putin sólo escucha a Biden, o eso leí en alguna parte, a la hora de hablar del estado del mundo. No lo sé. Pero no hace falta ser Biden para saber que la coyuntura es grave porque el líder ruso está empezando a sentirse acorralado. Eso cuentan los enviados especiales e incluso los tertulianos (ayer, La Sexta Noche, sin ir más lejos). ¿Deberíamos concluir, entonces, que a Putin le debería ir mejor en la guerra para que no tuviera la tentación de utilizar el arma nuclear?

He leído algunas teorías al respecto. Están aquellos que creen que cortar todos los puentes (y nunca mejor dicho, después de la explosión que ha inutilizado parte del puente de Kerch, en Crimea) puede conducir a esa respuesta desesperada. Y están los que dicen que, a pesar de todo, el resto del mundo no puede ceder a ningún tipo de chantaje. Si esta es la coyuntura, cabe pensar que la salida es difícil, que las tensiones se acumulan cada día (no dejan de pasar cosas alarmantes a diario), y que Putin, en efecto, puede sentir que no encuentra una salida honrosa para este caos que un día decidió poner en marcha. La flecha está en el arco, tal vez: pero no debe partir.