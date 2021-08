Armas autónomas: máquinas que deciden matar

Un informe da ONU sobre a denominada segunda guerra civil en Libia fai referencia ao probable uso, por primeira vez, de armas autónomas. Segundo a ONU, as forzas aliadas ao Exército Nacional Libio, en retirada en marzo de 2020, foron atacadas preto de Trípoli por armas autónomas utilizadas polas forzas que apoiaban ao Goberno Acordo Nacional, apoiado pola ONU. Utilizáronse armas do tipo STM Kargu, un cuadricóptero fabricado por Turquía. Aínda que este dron pode ser telecomandado, tamén pode operar con plena autonomía a través dun sofisticado sistema de visión artificial.

O informe da ONU di que os drons foron programados para traballar sen conexión, se ben non se afirma rotundamente que se utilizaran así. As dúbidas parecen poucas, con todo. Tamén parece claro para os expertos en armas e guerras, que esta non foi a primeira vez en que unha arma foi utilizada sen ningún tipo de intervención humana. De feito, hai tempo que se usan armas que vagan buscando o seu obxectivo, aínda que non se consideran plenamente autónomas. Trátase de drons capaces de sobrevoar zonas de potenciais obxectivos á espera de detectar indicios da súa presenza antes de destruílos. Por exemplo, un sistema de defensa antiaérea pode ser detectado pola pegada que deixan os propios radares que utiliza para localizar os obxectivos a derrubar.

Máis aló de definicións canónicas, que nin sequera están consensuadas, podemos considerar que unha arma autónoma é aquela que unha vez activada tenta cumprir co seu labor sen que medien novas ordes ou control humano. Activala non é só darlle a un botón de aceso senón fixar con máis ou menos detalle as ordes que ten que cumprir. Por exemplo: localizar un depósito de armas e destruílo, abater a un francotirador apostado nun lugar descrito con máis ou menos precisión ou identificar pola súa cara a un terrorista e darlle morte. A plena autonomía significa que unha vez activada a arma, esta terá que buscar o obxectivo por si mesma, resolvendo calquera continxencia que poida aparecer no seu camiño (evitar obstáculos, poñamos por caso), e decidindo como actuar chegado o momento (por exemplo, detonando a súa carga explosiva para destruír un helicóptero ou disparando unha bala a escasos centímetros da fronte de alguén). Dun modo moi clarificador, en inglés refírense a estas armas usando tres efes: “fire, forget and find”. Ou sexa: disparar (a arma), esquecerse (dela) e atopar (o obxectivo e actuar sobre el).

Se non o evitamos, as armas autónomas gañarán cada vez un maior protagonismo nas guerras, as guerrillas, os actos terroristas e os contraterroristas. Tamén no mundo da delincuencia organizada, que move suficiente diñeiro como para poder ter ao seu servizo a vangarda tecnolóxica.

É certo que unha mina antipersoa ten a mesma crueldade ou máis que unha arma intelixente, xa que nin sequera discrimina entre as súas vítimas, dando igual o inimigo que o amigo, o soldado que fai a guerra ou o neno que xoga no medio dela. Con todo, as armas intelixentes teñen unha capacidade destrutiva moi superior (un enxame de drons asasinos é barato e fácil de despregar, por exemplo) e aínda que as minas antipersoa son especialmente crueis pola súa indiscriminación, as armas autónomas o son pola súa proactividade destrutiva, non exenta de erros, por outra banda.

As minas antipersoa prohibíronse en moitos países mediante acordos internacionais e o mesmo corresponde facer coas armas autónomas. Quen crea que será suficiente con regular a construción e o uso destas máquinas que matan sen preguntar, parece esquecer tantas e tantas demostracións da crueldade humana ao longo da historia, tamén da historia recente e mesmo do presente.

O artigo 4.9 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, tanto nos agora vixentes como xa nos que aprobamos en 2004, establece que non colaboraremos no desenvolvemento de proxectos con fins armamentísticos ou bélicos. Por suposto, as armas autónomas están incluídas nesta acertada decisión.