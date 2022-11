Armas de doble filo

PEDRO SÁNCHEZ ha condicionado su suturo, su supervivencia, a mantener contra viento y marea las conexiones con partidos los de la oposición, con excepción de Partido Popular y Vox. Ni siquiera con partidos afines de la oposición, nada tiene que ver el PSOE actual con el PNV, infinidad de socialistas de verdad no comprendieron nunca la coalición con un partido como Podemos, que consideraban en las antípodas de lo que defendían y defienden, y tampoco el PSOE actual mira bien a independentistas y Bildu. En cuanto a Ciudadanos, Sánchez no cuenta siempre con su apoyo

–hay excepciones, la polémica ley de libertad sexual es una de ellas– pero el presidente sabe perfectamente que no tiene ahí un aliado.

El riesgo de insistir en esas alianzas a pesar del rechazo de un número considerable de sus votantes habituales lo contrarrestaba Sánchez con la seguridad de que aceptar algunas de las propuestas de Podemos le garantizaban que en el futuro podría contar con sus escaños para sumar los votos suficientes en una posible investidura. Incluso le garantizaban que un sector social muy radicalizado, que nunca votaría a los socialistas, se atrevería a hacerlo cuando asumiera iniciativas propias del público podemita. Por eso Sánchez hizo suyas leyes absolutamente controvertidas a pesar de que eran conocidas sus pésimas consecuencias, como así lo advertían, con argumentos contundentes, instituciones y entidades profesionales.

El escándalo que ha provocado la llamada ley del si es sí al favorecer a varios violadores condenados que verán rebajadas sus penas de prisión, y que favorecerán en el futuro a varios más probablemente centenares, es responsabilidad única de Pedro Sánchez por someterse a las políticas disparatadas de Irene Montero y su corte. Y le están demostrando al presidente que algunas armas políticas tienen doble filo. Tanto, que en este momento el gobierno se plantea la posibilidad de dejar de lado las iniciativas legislativas que quedaban pendientes, entre ellas la ley trans, la controvertida ley de vivienda con nuevas normas sobre el alquiler, la llamada ley mordaza y, evidentemente, la ya mencionada de libertad sexual. Además de revisar todo lo relacionado con los okupas, hoy un colectivo creciente gracias a que cuentan con más amparo legal que los propietarios de las viviendas okupadas.

La ley del solo sí es sí es también un toque de atención para Sánchez, más allá de ser arma de doble filo: hay que hacer caso a los informes preceptivos aunque no sean vinculantes. Los de las asociaciones profesionales, más los del Consejo de Estado, Tribunal Supremo y CGPJ cuando se trata de asuntos relacionados con la Justicia. Y los del propio ministerio de Justicia a través de la comisión correspondiente, formada por juristas de reconocido prestigio que ya advirtieron de las consecuencias nefastas de la ley de libertad sexual.

Los expertos son casi siempre más atinados que los miembros del gobierno. Sobre todo cuando se trata de este gobierno, donde hay ejemplos de que la ignorancia es un mérito.