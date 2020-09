LA PREGUNTA es si, más allá de las consecuencias de la pandemia, hay un afán pedagógico oculto (o no tanto). Es decir: un mensaje, una intencionalidad. Veo algunos documentales nocturnos, muy nocturnos, en los que se habla de cómo se construye el futuro tecnológico, que pasa por la educación tecnológica (claro) del personal. No es tanto acerca de manejar los aparatos, de controlar la comunicación telemática y todas esas herramientas, sino de asumir que viviremos controlados por ellas. Es difícil saber cuánto se pierde de libertad, aunque no será poco. Las crisis suelen favorecer los cambios, pero en la etimología de la palabra, lucha, se encierra precisamente la necesidad de no cruzarse de brazos ante los dictados del mundo. Mucho más fácil, qué duda cabe, doblegar la resistencia de la gente cuando arrecia el miedo.

Nadie está razonablemente en contra del progreso, pero las circunstancias excepcionales exigen precauciones excepcionales. Las consecuencias que algunos temen pasan por un cambio profundo en nuestro estilo de vida, en la aproximación de las personas, en la concepción del trabajo y en las leyes que lo gobiernan. No sabemos muy bien qué resortes se manejan, pero es obvio que muchos cambios suelen llevar otros aparejados, y no pocos son introducidos de matute, de tal forma que la población se acostumbra a lo que dictan los impulsos mediáticos, o las corrientes de moda.

La mayoría de las transformaciones que modifican nuestros hábitos, es decir, que cambian nuestra forma de vida (y no siempre para bien) no suelen tener un padre o madre reconocibles, sino que llegan envueltas en la niebla de los tiempos, como una avalancha, como algo inevitable. Lo que terminamos haciendo, nuestra forma de comportarnos (en el mercado, por ejemplo) puede responder a ideas muy bien alimentadas durante años a través de la publicidad, de las estadísticas, de los catálogos de tendencias o de los consejos de los gurús. Frente a filosofías más etéreas, la construcción de la vida del futuro tiene que ver con el funcionamiento de las máquinas y la imposibilidad de renunciar a muchas de sus características. ¿Debemos doblegarnos a eso o imponer una versión más humana y afectiva de la tecnología? ¿Corremos el peligro de ser sojuzgados por ella, o por quienes la manejen?

Una vez más, la promesa del futuro más feliz puede implicar la aceptación de una limitación de la libertad. Parece una falacia, puesto que sin libertad total la felicidad no merece mucho la pena. Sin embargo, en situaciones extremas, o difíciles de resolver, es obvio que el ser humano da prioridad a la seguridad. Si, además, tiene un fundamento científico, las razones sobran. La cuestión es si, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la humanidad va a tener que aceptar una concepción del futuro, una visión del trabajo o de las relaciones sociales, que puedan pensar más en la productividad, o en el frío pragmatismo, o en el consumo, o incluso en la vigilancia de nuestras emociones, nuestros movimientos, o, llegado el caso, nuestros pensamientos. Las épocas de crisis son profundamente complejas y peligrosas, porque el ciudadano suele hallarse debilitado, perplejo y asustado. Conviene saber que, cuando el miedo arrecia, casi cualquier cosa es posible.