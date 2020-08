Arrimar el hombro

NOS decepciona que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se desentienda de la desesperada situación que vivimos. A la falta de directrices concretas y coordinadas para el regreso a las aulas, de un protocolo para las residencias de ancianos, o de planes para las comunidades autónomas más castigadas por la pandemia, se unen cuestiones pendientes en el ámbito económico, como la prolongación de los ERTE, el trámite y el pago de los mismos a muchos trabajadores, o ese ingreso mínimo que ya se evidencia insuficiente y casi imposible de recibir (apenas se han aprobado un 1 % de las 700.000 solicitudes cursadas desde junio, según la Asociación Víctimas del Paro y el propio ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

Entretanto, la deuda pública alcanza según el Banco de España el 114 % del PIB; el BBVA afirma que nuestra actividad económica se sitúa un 12,3 % por debajo del período pre-pandemia; la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones señala que la nueva incertidumbre eclipsa la deseada recuperación del sector del motor; cerca de 90.000 empresas han sucumbido a la pandemia; el Club de Exportadores e Inversores apunta una caída del 16 % de las exportaciones hasta junio; los datos del Consejo General del Notariado y de afamados portales inmobiliarios sugieren un desplome del 50 % en la compra de viviendas a manos de extranjeros en el segundo semestre del año; Exceltur alerta de una pérdida de cerca de 100.000 millones de euros en el sector turístico en 2020; e incluso representantes del colectivo del ocio nocturno hablan ya de pérdidas económicas y laborales cercanas al 80 %. De ahí que Antonio Garamendi, desde la CEOE, afirme en El País que “la economía española no puede permitirse otro confinamiento”, al tiempo que expertos como Francisco Vidal hablan de una recuperación que no llegará hasta 2023.

En medio de este caos, Galicia, con mayor o menor acierto, no sólo está actuando, sino que lleva la iniciativa en medidas sanitarias, económicas y de educación que están siendo adoptadas por otras comunidades. Seguramente no sean suficientes, y queden temas y decisiones pendientes; pero deberían tener cuidado los partidos políticos estatales y los de la oposición en Galicia, y aportar ideas y soluciones concretas. Porque decir que “para Feijóo parece no haber pandemia” es injusto y nadie se lo cree.

Tampoco parece ser éste un buen momento para huelgas, ni en Galicia ni en el resto de España, sino para hacer propuestas de internacionalización, inversión, innovación, reducción de déficit y hasta laborales. Nuestros científicos y sanitarios no tienen tiempo para reivindicaciones, y tendrían motivos por los recortes y el esfuerzo que les exigimos. Al igual que ellos, sindicatos, empresarios, padres, estudiantes y profesores quizá deberíamos arrimar el hombro un poquito más, dado que el Gobierno central no parece que vaya a hacerlo.