Artistas del mundo, uníos

HE leído bastante sobre la desazón de muchos creadores y artistas, que se ven escrutados con ojos censores. No sé si creerme la teoría pendular de la Historia, pero es cierto que las cosas regresan de vez en cuando, aunque sea en contextos diferentes. Hay una variable que lo cambia todo en estos tiempos que corren: el creciente poder de la tecnología, la posibilidad de la propaganda masiva, la creación de ingenierías mediáticas que nos modelan, y, por supuesto, la invención de la realidad, a conveniencia.

Pero no deja de ser sorprendente, y preocupante, que en pleno siglo XXI haya cada vez más quejas acerca de la libertad de los artistas y creadores, que, mucho me temo, transmiten problemas sobre la libertad en general. Es posible que muchos no consideren que se trate de algo relevante, pero el arte escribe parte de nuestras vidas, no es nada marginal en ellas: refleja cómo vivimos, tiene que ver con las pulsiones humanas de cada instante.

La cada vez más pujante política de la simplificación y el maniqueísmo ha decidido que los artistas, como las tan denostadas élites intelectuales, deben limitar su imaginación y ajustarla, por ejemplo, a una especie de realidad ideal, o a los dictados de la corrección política. Como si la sociedad actual tuviera que acotar, limitar, controlar, censurar, en suma, la expresión artística, como si el espíritu humano no pudiera manifestarse en toda su extensión, como si fuéramos unos estúpidos a los que se nos debe advertir continuamente sobre todo, como si tuviéramos que ser tutelados por unas mentes, al parecer, superiores. Creo que es una de las más claras manifestaciones de la debilidad de esta época, aunque no la única.

Como quiera que la cultura es esencial para el progreso, y para sobrevivir a tantas dosis de terrible realidad, pienso que los artistas, los creadores, los que nos cambian la vida a través de la imaginación, deberían unirse seriamente en esta batalla. Porque es una batalla por la libertad. Y por la inteligencia. Pero hay algo más: el arte no es la realidad. Parece que es necesario recordarlo a cada paso. Incluso el arte más realista es una representación.

No debe extrañar, desde luego, que en esa representación el arte refleje aspectos sórdidos, incómodos o feos de la vida: ¡lo raro es que no lo hiciera! Y hay otro elemento: la provocación del artista. La necesidad de emocionarnos, de asustarnos, de desnudarnos. Lo que sea. ¿O es mejor estar dormidos y aceptar lo que debe ser dicho, o pintado, o filmado, y lo que no? La historia está llena de censuras, empezando por nuestra propia dictadura. ¿Caeremos en ese mismo despropósito, argumentando que así es la nueva modernidad liberadora?

Como ha dicho José Luis Pardo, “pensar que es en algún sentido “progresista” forzar al artista a someterse al servicio de ciertas causas políticas (...) o sustituir la crítica por un comisariado moral (...) es, una vez más, equivocarse de enemigo (...), dar la razón a quienes (...) persiguieron, censuraron, condenaron e incluso ejecutaron a quienes exigían libertad para representar el mundo. (...) La dictadura de los justos (...) es tan dictadura como la de los bribones”. El arte limitado es un arte mediocre. Es bisutería.