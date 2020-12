Arturo Reverter & Victoria Stapells: “Beethoven: Un retrato vienes”

Pocas veces tendremos un momento más oportuno para dar razones del reciente trabajo que comparten Arturo Reverter y Victoria Stapells, tras haber disfrutado del “Concurso Compostela Lírica”, en el que ambos oficiaron como parte del jurado, después de haber precedido el mismo con la charla que puso a nuestra disposición tan necesario estudio en este año conmemorativo del “Divino Sordo”. Otra visita anterior, nos puso al día de la entrega de “Las 50 mejores arias de Verdi”, además de las “Conversas Líricas”, ofrecidas en el Paraninfo da Universidade, en las que el ilustre especialista, nos descubrió la compleja personalidad de Miguel Fleta, tanto en lo artístico como en lo personal. Con Beethoven estamos, y valga como añadido su estudio dedicado al músico, en las impagables “Guías Scherzo”, de las que ampliaría con las realizadas sobre Mozart y Brahms, con la “Discografía y Lieder comentados”, de F.Schubert.

“Beethoven: Un retrato vienés”, jugosa y cautivadora lectura, desmintiendo en parte la opinión de José María Miranda, quien confesaba haberla leído en el largo confinamiento, en una serie de sesiones apacibles, cual degustación de bombones confitados: uno llega, dos empachan. Lo siento Chema, pero no me pude resistir y me lo tomé como una carrera de fondista. ¡Irresistible! Gracias a los autores por saltarse las normas de las biografías al uso. Prefiero pues optar por páginas elegidas a modo de una cata aproximativa. Comentan los autores en cuanto al violín: La creación del arco moderno por François Tourte y los continuos avances impulsados por la escuela francesa de Viotti y los logros de artistas como Pierre Rode y Rodolphe Kreutzer fueron ampliando el radio de acción del instrumento. Al unir esos avances de la escuela francesa con las aportaciones del estilo vienés, cuyos representantes, junto al tantas veces mencionado Schuppanzigh, eran instrumentistas de la talla de Kaspar Weiss o Franz Climent, Beethoven abrió nuevas y poderosas vías expresivas que enseguida tomaron un nuevo cuerpo en una serie de importantes composiciones en las que empezaba a vislumbrarse su genio.

Viena, razón y reclamo: Año 1809, el asedio francés, en el que las tropas ocuparon el casco urbano, sufriendo daños considerables, y tomando los palacios del príncipe Esterházy y de Lobkowitz. Pese a ello, la vida musical de la ciudad se reanudó al día siguiente. La interpretación de “Die Entführung aus dem Serail” de Mozart, prevista para el día 14 de mayo, tuvo lugar en el Burgtheater, y dos días después se pudo ver la ópera cómica “Faniska”, de Cherubini, en el Kärnertotheater. Eso fue posible, en parte, gracias al Conde Pálffy, miembro de la “GAC” (Gesellschaft der Associierten Kavalier) e ingeniero de minas. Que había adquirido esos dos teatros en 1810. Tres años antes, había comprado el Theater an der Wien. De ese modo, la corte imperial pudo mantener las temporadas de sus tres teatros relativamente intactas durante ese turbulento período.

Europa llega a la ciudad imperial de Viena: El “Congreso de Viena” no fue un congreso de Paz; fue un congreso para salvaguardar la paz a largo plazo. Uno de los objetivos era destronar a Napoleón tras un cuarto de siglo de guerra; otro también muy importante, redefinir la fronteras nacionales. De pronto, los que fueran aliados en tiempos de guerra se habían convertido en enemigos en los de paz por lo que era una cuestión de poder político e intereses territoriales. A partir del otoño fe 1814 había más sangre azul que nunca reunida en un mismo lugar: Francisco I; el zar Alejandro de Rusia; los reyes de Prusia, Baviera, Wurtemberg y Dinamarca; duques y grandes duques de Italia y Alemania; el príncipe plenipotenciario francés Charles Talleyrand; el Secretario de Relaciones Exteriores británico, Robert Stewart; el vizconde Castelreagh y el delegado papal, cardenal Ercole Consalvi. Las personalidades anteriores estaban acompañadas por sus asesores, ministros, secretarios y agentes de seguridad. Entre el personal diplomático se encontraba Johann Michael Gries de Hamburgo, quien en momentos libres, traducía a Calderón de la Barca.

“Fidelio”, una utopía política liberadora. Un nuevo paradigma musical. En los años previos al “Congreso de Viena”, los oratorios dominaban los programas de los conciertos públicos, con bastante diferencia sobre las sinfonías. Se escuchaban dos de las obras preferidas de Händel, “El Mesías” y “Sansón”, así como los oratorios más populares de Haydn “Die Schöpfung” (La Creación), “Die Jahreszeiten” (Las Estaciones) y “Die sieben letzen Worten” (Las últimas palabras). También se interpretaba el “Christus am Ölberge” (Cristo en el Monte de los Olivos), de Beethoven. La audiencia acudía con entusiasmo a todos esos conciertos, por lo que parecía el momento ideal para crear una nueva organización capaz de llegar a un nuevo público más amplio. Además, los fondos que dedicaba la aristocracia al patrocinio musical habían disminuido de forma considerable durante las guerras napoleónicas. Teniendo presente todo lo expuesto, a finales de 1812, se inauguró un registro en el palacio de Lobkowitz para que la gente firmara a favor de constituir una sociedad musicalmente permanente.

El piano del músico: Se ha insistido mucho que uno de los aspectos de la modernidad del piano de Beethoven era la importancia dada al factor tímbrico y a sus derivaciones conectadas con el matiz, el color, el claroscuros. Incluso en sus obras para el teclado calificadas de más sinfónicas prevalece este rasgo, que contribuye a diferenciar su estilo al de otros músicos. El biógrafo Boucourechliev, escribe al respecto: El clima dramático de la obra está elaborado hasta en el aspecto físico de los sonidos; el timbre deviene una verdadera función musical, una línea de fuerza tan importante como las otras. Beethoven, sigue imparable su marcha hacia el romanticismo al tiempo que continúa dinamitando la forma. Estamos en concreto, ante la ”Sonata nº 29, en Si b M. (Hammerklavier)”, de una concentración y complejidad musicales desconocidas hasta entonces.

En pos de un ideal: “An die ferne gelibte”, el mundo de esos polémicos e imposibles amores: Therese Malfatti, Anna Marie Erdödy, Therese von Brunsvik, Amalie Sebald, Bettina Brentano, Josehine von Brunswick, Antonie Brentano, Dorothea von Ertmann, Maria Anna (Nannette Streicher, Maria Theresia von Paradis. El periodo de sus lieder y las posibles dedicatarias, además de otras páginas pianísticas. Un prerromanticismo que se entreveía en algunas músicas “Sturm und Drang”, de Haydn o en tantas propuestas trascendentes de Mozart, toman cuerpo más definido. Al fin y al cabo, el de Bonn actuó, por edad y rasgos compositivos, de bisagra entre dos épocas y corrió a veces en paralelo con Schubert, que más joven, había realizado ya una inmersión plena en esa nueva era. Un vuelo de rasante en cuatro trazos y una invitación a una lectura sin posible reposo.