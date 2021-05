As imaxes dos avós

O pasado 7 de maio tocou dicirlle adeus á miña avoa paterna, unha muller chea de bondade, todo corazón. Sempre moi agradecida e disposta a agradar a todos. Moi familiar e tan feliz cando nos tiña ó seu carón... Tiña 98 anos, unha lonxevidade envexable.

A avoa Asunción era unha muller forte, loitadora. Moi traballadora e gran cociñeira. Igual que lembro aquelas ricas filloas que facía a miña avoa Araceli (quen sempre chamaba por teléfono para que cando saíse da escola os meus pais me levasen a merendalas, e eu comíaas como se non existise un mañá, devoraba aquelas delicias con mel, tan larpeira que era e sigo sendo), recordo as empanadas da avoa Asunción.

Sempre que cocía o pan e facía a empanada de mazá avisaba para que foramos comela. Era toda unha aventura. Viaxe cos meus pais, coa bolsa chea de chocolate e nocilla, para comer aquel pan acabado de fornear e probar a inolvidable empanada, que tiña caramelo nas esquinas. Parece que aínda noto o arrecendo do pan quentiño, nada máis lembrarme da avoa. Deixou de amasar e de cocer, pero aquel olor quedou gravado na memoria, aínda sen existir a posibilidade de gardalo nun frasquiño de vidro, coma un dos mellores perfumes.

No verán fará dous anos que o meu avó Manuel nos dixo tamén adeus a todos nós, cando só lle faltaban uns días para cumprir os 95 anos. O feito de pensar que nunca máis compartiremos unha celebración, que non escoitaremos a voz de quen se foi, que os seus ollos non se volverán pousar en nós, faime tremer. Entón volven as bágoas.

Como cando penso no avó Jesús, que recollía cogumelos e castañas para nós, que insistía para que comeramos outro anaco daquel queixo tan rico que só el sabía mercar. Para que nos quedaramos a ser familia nunha casa tan chea de amor na que el e a avoa Asunción eran os verdadeiros cimentos. Desfrutando coa cata do mel coma un neno con zapatos novos.

Encendíaselle a mirada cando chegabamos coas alzas das colmeas á casa e facía os seus cálculos sobre os litros de mel que habería. Igual que cando vía o alto que era xa daquela o meu irmán David e lle dicía que tiña planta para ser garda civil. Que risas botabamos. Ata que a súa voz se apagou. Todo se esvaceceu. Nada queda neses espazos nos que eles eran os que guiaban o mundo.

Como teño dito en diferentes ocasións, é difícil para min non asociar moitos momentos da

infancia á figura dos avós. Quedan para sempre gravados os olores, os sabores, os pequenos momentos vividos. Quedan dos ca-tro avós as imaxes, as fotos dos momentos vividos, nos álbums e no recordo.

Foron duras todas as despedidas. Pero a situación sanitaria actual derivada da pandemia que vivimos agravou o desenvolvemento do 7 de maio. Á dor da despedida uniuse o enfado porque comprobei que nas aldeas, nos pobos, non se respectan as medidas. Para min foi especialmente complicado vivir eses momentos tendo ademais que recordar ós que pretendían saudar con apertas ou estreitando as mans que non se podía, que había que gardar as distancias, mentres vía como moita xente facía caso omiso da norma con algúns familiares. En resumo: demasiada xente e moitos inconscientes, cando en realidade o sentimento vai por dentro e pode demostrarse ese amor coa man no corazón. E coa palabra.

Avoa, estou segura de que dende onde esteas seguirás coidándonos, coma un anxo da garda para os que ben te queríamos. É moi duro dicir adeus, ese adeus para sempre que nos desgarra, que fai que esvaren as bágoas nos silencios. Botarémoste de menos. Lembraremos sempre a túa cara de ledicia cando nos vías chegar á túa casa.