As oito árbores da Xunta

“NON debería inscribirse na listaxe da Unesco”. Así de contundente é o informe de Icomos sobre a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.

Afirma o organismo da Unesco que a proposta “non conseguen demostrar ningún dos valores culturais dos que falan”, pois non só non son quen de explicar o papel dos encoros, ou as lagoas existentes no proceso de desamortización (un dos aspectos máis estudados de toda Galiza), senón que tampouco “definen a capacidade turística”, e aínda copian mal a traza dalgún templo.

E para completar, Icomos valora moi negativamente, xuntamente cos encoros, os muíños eólicos e as canteiras a ceo aberto, así como a repoboación con especies non autóctonas, e aínda que certos monumentos estean dedicados ao turismo. En suma, a Unesco realiza unha censura a toda a política do Goberno galego nesta zona.

Política que queda axeitadamente plasmada no Plan de Acción da Paisaxe Ribeira Sacra que presentou a Xunta hai uns días, que entende o noso territorio como unha “marca”, literalmente, a promocionar turísticamente, algo que censura, precisamente, o Icomos. Sen un mínimo estudo dos impactos existentes, sen solucións reais e case sen orzamento para as actuacións de “revexetación, restauración ecolóxica, limpeza e conservación”: 11.200 euros.

En que consiste logo? No deseño de dous carreiros panorámicos, en coche, claro, e o “reordenamento” dos sinais, para que non se perdan os turistas... E a plantación da inmensa cantidade de oito árbores!. Si, o-i-t-o! Todo de costas á veciñanza, que non podemos opinar, e aos nosos intereses.

Un único dato para que o entendan: afirman que as granxas, sustento de moitas familias, “cortan as siluetas das paisaxes”.

Nada din das presas, que nin sequera compren as normativas, nin dos parques eólicos ganancia das multinacionais.

O Icomos soubo ler moi ben a política da Xunta afirmando que só pretende a nominación de Patrimonio da Humanidade para fomentar o turismo masivo. E, ou hai un cambio radical de política, ou nunca aprobará a Unesco o súa candidatura.