Asesinato en Japón

CON el tiempo me he ido interesando más y más en la riquísima cultura japonesa. Ha entrado con fuerza, sobre todo a través de lo audiovisual, en nuestra propia cultura, no tanto para lograr un sincretismo, sino para marcar claramente las diferencias. Estéticas, filosóficas, etcétera. Me parece bien, porque amo precisamente las diferencias. Quizás más que las fusiones. El interés en lo distinto me parece más genuino que el interés en lo parecido.

Pensé en todo esto el viernes, tras conocerse el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que tuvo una intensa relación con esta ciudad, Santiago de Compostela, como contaba ayer este periódico. Pensé en cómo las sociedades distantes, con su peculiaridad a la hora de entender el mundo, son sacudidas por gestos trágicos como este, pues corresponden a la común naturaleza humana, sin más, donde a veces anida la bondad y a veces el odio.

Las primeras crónicas del asesinato de Abe insistieron en la rareza del acto, pues Japón, repetían, es uno de los lugares más seguros del mundo y la posesión de armas por parte de la ciudadanía es simbólica, casi inexistente. Encontré cierto debate en algunos lugares (comentarios de los lectores, sobre todo) en torno a la presencia de la violencia como un rasgo ¿estético? de esa cultura, pero un paseo por las culturas occidentales y sus orígenes nos lleva a conclusiones muy parecidas. Estudien las sagas islandesas, los relatos gaélicos, las epopeyas mediterráneas... No hay épicas ni mitos sin violencia.

Pero es cierto que la cultura japonesa rezuma respeto y afán por la quietud y la contemplación. Lo pensamos, lo sabemos, por más que nos hayamos alimentado del vértigo bello y mortal de Mishima, cuya literatura es joya imprescindible. Otra cosa, sus acciones, polémicas, como la creación de una milicia personal y sus consecuencias, entre ellas el intento fallido de la reforma de la Constitución de 1947 y su posterior suicidio ritual. De todo ese vértigo, es la literatura lo que me interesa, tantos años después.

Pero cuento con muchos seguidores de lo japonés entre mis alumnos de la universidad, también del idioma, que se estudia en Galicia, y entre mis propios hijos: la hermosa literatura contemporánea, o no tanto, como Sôseki (búsquenlo, por ejemplo, en Impedimenta o en Satori), profesor, por cierto, de literatura inglesa, más allá de Murakami, claro, y más allá del anime, y del manga y de otras grandes industrias del entretenimiento, por las que Japón entra a diario en nuestras casas, en nuestras televisiones y en nuestras librerías.

Digo todo esto, harto conocido, porque Japón está muy dentro de nosotros. El asesinato de Abe, también interesado en la reforma de la Constitución del 47, a la búsqueda de un reconocimiento para el ejército nipón, pero con una lectura del Indo-Pacífico en clave occidental (nada que ver ahí con Mishima), nos ha sorprendido porque nadie dispara en Japón. No hay armas, y quizás por eso la de su asesino era casera. Como corresponde, hemos visto la detención de presunto asesino es un primer plano que envidiaría la ficción. Pero no era ficción, sino una extraña realidad. No tanto en este mundo, en el que las armas han pasado a ser protagonistas casi cotidianas en algunas sociedades avanzadas. Avanzadas, pero ¿violentas? No es el caso de Japón.