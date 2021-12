Así no, Gonzalo

INDEPENDIENTEMENTE de lo que hayan votado en las primarias del PSdeG, son muchos los miembros del partido que están, voy a decir que sorprendidos sólo por no decir enfadados, o alguna otra cosa peor, que también se me podría haber ocurrido, con el sorpresivo comportamiento posterior de Gonzalo Caballero.

Pocos se esperaban que el anterior secretario general reaccionase ante la resolución de la consulta con una práctica desatención de sus consecuencias. Si nadie ha cuestionado el procedimiento, nadie, y menos él, que no lo hizo, debería cuestionar sus resultados, que parece no hacerlo.

Pero la actitud que ahora se esperaba de Gonzalo Caballero era, no la de reclamar nada al vencedor de las votaciones, sino simplemente la de ponerse a su disposición.

Y más: si él cree que es hora de pedir un esfuerzo integrador a Valentín González Formoso, también la es de pedírselo a él mismo, ni más ni menos, porque será entre los dos, y todos sus compañeros, cada uno en su sitio, según lo que los militantes han decidido, como debería seguir mejorándose la situación política y electoral del partido en el futuro inmediato.

Para muchos de nosotros –sí, ya me incluyo– es decepcionante lo que está pasando estos días, volviendo a ponerse manifiesto la enfermedad vírica más tonta que ha padecido nunca este partido: la división interna injustificada, menos basada en discrepancias ideológicas, que podría ser, que en personalismos, que no debería. Con la actual actitud de Gonzalo Caballero volvemos al redil donde hemos encontrado siempre nuestras mayores miserias. Y parece que sin haber aprendido nada.

Y no, no, no entro a discutir ninguno de los requerimientos que hace Caballero a Formoso para que este demuestre su voluntad de incorporarlo a sus proyectos de futuro, no, porque simplemente niego la corrección de formularlos. Incluso niego que sea legítimo hacerlo como lo está haciendo. Ni digno siquiera.

Por esta grandísima equivocación, ya que Caballero perdió las primarias, bien perdido está. Si antes ha merecido liderar el PSdeG, ya no lo merece. Este ha sido, con mucho, el mayor de sus errores.

¡Y mira que tiene tarea pendiente el PSdeG!, como para perder el tiempo en trifulcas de medianías. Vienen tiempos difíciles para los socialistas, gallegos y españoles, y un futuro, que si hacen las cosas bien, tampoco será fácil, dadas las circunstancias. Pero, claro, si las hacen mal, que les voy a decir.

A veces la convicción debe ser moderada por la inteligencia. Y esta vez está fallando alguna de las dos cosas, o las dos, vayamos a saber.