Así que pasen cinco años

VEAMOS. No entiendo esa insistencia en subrayar el declive de Macron, que en cualquier caso le permite seguir dirigiendo el país y contribuyendo a la construcción de Europa, y al tiempo considerar la cantidad de victoria que pueda existir en la derrota de Le Pen. Ya ella se atribuyó esa victoria, “nuestras ideas han llegado a la cumbre”, anunció, aun reconociendo, qué remedio, su derrota. Porque, vino a decir, lo suyo es ganar perdiendo, lo mismo que lo de Macron es perder, habiendo ganado. En fin, yo no estaría tan seguro. Pero, al menos, que no nos falten los juegos de palabras.

Con estos entretenimientos verbales vamos pasando las tempestades de la democracia. Los analistas (es un término cada vez más genérico) observan lo de Marine como su mayor victoria posible (sin dejar de ser una derrota), quizás su techo, sobre todo si nos entregamos al optimismo. Pero pronto vendrán las legislativas, lo que ya se conoce como la tercera vuelta, o el nuevo asalto al poder. La guerra electoral en el país vecino no se detiene.

De Macron se dice que es “el más detestado”, también ha sido tildado de “arrogante”, por ejemplo, en el debate final, y ayer una votante de Le Pen, según leo en los papeles, dijo que “Macron no soporta a los franceses” (es decir, que no sólo los franceses detestan a Macron, sino que, al parecer, esa falta de sintonía es mutua). ¡Cielos! ¿No son demasiadas afirmaciones negativas para alguien que ha ganado? ¿Y no son demasiadas las afirmaciones sobre el auge y la supuesta moderación de quien ha perdido?

Ahora bien, la declaración de Charles Michel, desde Bruselas, debería buscar más el análisis y menos el triunfalismo. Dijo: “Podemos contar con Francia cinco años más”. Es una constatación, sí, del resultado electoral francés. Pero: ¿eso es todo? ¿Serán capaces de captar esta vez el mensaje? Porque es un mensaje. Son cinco años más para revertir la desafección política, cinco años más para mejorar la política social, cinco años para desmontar la creciente guerra contra los valores y los principios de la Europa democrática.

Y es muy posible que, de no hacer todo esto y algunas cosas más, cinco años no sean suficientes. Europa es plural y eso es bueno. Las naciones lo son, y eso es bueno. Pero es muy malo que se fragmenten en dos partes enfrentadas, habitualmente a través del manejo de falacias maniqueas. Europa debe huir de los mesías de la política, de la política emocional. Pero ya no basta con felicitarse. Ya no basta con decir “cinco años más”. El caudal democrático no puede dilapidarse más, la destrucción de la confianza debe detenerse. Y la educación debe alzarse como el pilar fundamental de la construcción de Europa. Sin una arquitectura filosófica no se puede alcanzar el progreso.

La educación no es exclusivamente una preparación de los individuos para el mercado de trabajo. Ni muchísimo menos. Empezamos a pagar el precio de la puerilización de las ideas, de la superficialidad de los análisis. Necesitamos profundidad intelectual, justo lo contario de lo que algunos predican. La idea de Europa debe consolidarse desde la formación, la filosofía y la ciencia. La libertad se construye desde la complejidad del pensamiento, porque sólo así podremos derrotar a la barbarie, que a menudo bebe de la simpleza. Ahora y así que pasen cinco años.