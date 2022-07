Asignaturas curriculares

SIEMPRE que hay una nueva ley educativa y se renuevan los planes de estudio, surgen los movimientos reivindicativos a favor de un aumento del número de horas de las materias reivindicadas. Esta vez, quizás, ha sido la Filosofía la que se ha llevado la palma de la mano.

Se nos ha indicado que la rebaja de las horas de Filosofía tendría consecuencias graves porque los alumnos perderían la capacidad del pensamiento crítico. También nos indicaron que es muy importante la materia porque se pueden encontrar empresas con filósofos como directivos, da ahí su importancia.

En realidad, este movimiento reivindicativo no es ni más ni menos que un movimiento corporativo. Lo que busca prioritariamente es que sus miembros tengan más posibilidades de empleo. Hay argumentos que se usaron que tienen matices de elitismo y superioridad que a los paladines del pensamiento crítico no se les debía haber pasado.

Me refiero a la repetición de que sin Filosofía no hay pensamiento crítico. Pare-

ce como si el resto de las materias, en el caso que favorezcan el pensar, este sería no crítico. Tengo ami-

gos filósofos y tuve exce-

lentes estudiantes cuando fui profesor durante unos años de la Facultad de Filosofía de la USC, que sin duda, argumentarían mejor

en favor de la Filosofía, sin recurrir al tópico del pensamiento crítico.

Si se hace un estudio de cuales han sido las materias en las que más frecuentemente han surgido reivindicaciones a la largo de los últimos años, se constata que son las materias en que corresponden a grados universitarios que tienen pocas salidas fuera de la enseñanza. Por ello los correspondientes colectivos luchan a brazo partido por el que es prácticamente su único posible trabajo.

Esto ha hecho que las diversas administraciones vayan cediendo poco a poco a las presiones y como resultado haya un exceso de horas en nuestra enseñanza y también que comparativamente con el resto de Europa haya un exceso de horas en determinadas materias.

Dado que el mercado laboral es más favorable para los graduados en Matemáticas, Ingeniería, Informática, Física, en las materias ligadas a estos campos, sus colectivos son menos reivindicativos.

Todos estos hechos actuando una y otra vez sobre los diversos planes curriculares que siguen a cada ley educativa, ha hecho que la enseñanza en España tenga un rasgo determinado. Esto es lo que hace que un alumno del Bachillerato de Ciencias tenga más horas de Letras o Ciencias Sociales que de las propias Ciencias.

En cualquier caso un estudio comparativo con los países europeos, con el número de horas de las respectivas materias, sería muy conveniente.