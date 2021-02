AstraZeneca y la investigación en la UE

CON motivo de la entrega de vacunas de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca a la Unión Europea se ha puesto de manifiesto el conflicto entre la financiación de la investigación y producción de las vacunas por parte de la UE y las contrapartidas exigibles a la empresa. Al ser esta anglo-sueca el conflicto se extiende a la participación británica en los programas de investigación de la Unión Europea.

En el último mes de la negociación del brexit se llegó a un acuerdo sobre ello. Aunque los medios de comunicación no han prestado mucha atención a los detalles de dicho acuerdo en lo referente a investigación, probablemente el Reino Unido seguirá teniendo acceso a los programas de la Unión Europea en las mismas condiciones que tienen algunos países como Suiza e Israel.

Hace un año, desde esta misma columna, apuntábamos que bastantes científicos y algunos políticos sostenían que era conveniente hacer el cambio de situación lo más suave posible sin alterar las condiciones, pensando en el carácter abierto sin fronteras que tiene la Ciencia y que este proceder conlleva grandes beneficios. Sin embargo, algunos científicos y políticos no estaban de acuerdo.

El Reino Unido era el país que conseguía más fondos de la UE en convocatorias competitivas debido a la calidad de sus equipos científicos, a la eficacia de su sistema de I+D y sobre todo a la potente industria en materias relacionada con Ciencias de la Salud, en especial las industrias farmacéuticas.

En muchas especialidades, el Reino Unido no financia proyectos de investigación que antes no hubiesen optado por conseguir fondos europeos y sus centros y universidades fichan a investigadores del resto de países de la Unión que previamente han conseguido importantes fondos para sus proyectos. De esta manera resta potencial económico y humano a otros países. Desgraciadamente la Unión Europea, ni la mayor parte de los países miembros, es consciente de ello, y quizás por esto, no se ha puesto coto a ello.

Bastantes de los programas europeos han sido diseñados bajo una gran influencia de científicos y políticos británicos que así reflejan sus intereses y preferencias. La política científica es algo muy sutil, que no se puede llevar solo por científicos o solo por políticos. En el primer caso hay una tendencia de los científicos a pensar que las decisiones y preferencias son imparciales si son tomadas por ellos, lo cual es falso.

Prueba de ello es que en decisiones sobre convocatorias competitivas muchas veces se puede acertar que grupos de científicos están detrás de ellas. En el caso de políticos, muchos de estos tienen un horizonte temporal y una visión muy limitada, pesando excesivamente en ella la opinión pública del momento.

En cualquier caso, sería muy interesante que los medios de comunicación prestasen más atención sobre las condiciones en que participa el Reino Unido en los programas de investigación de la UE para poner de manifiesto si es necesario reprogramarles incluyendo nuevas condiciones y líneas preferentes.