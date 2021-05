Asunto local e facenda municipal

HAI algúns anos –o tempo pasa sen ter consideración– sofrín un episodio na relación co Concello de Santiago que podemos considerar, cando menos, singular. Hoxe veu a lembranza aquilo despois de ler neste xornal hai dous días un outro episodio sinxelamente cruel e absolutamente inxusto: comunicáronse sancións de 1.500 euros a concesionarios de postos de venda de alimentos na praza municipal por demora no pagamento do canon correspondente ao primeiro trimestre deste ano. Trimestre absolutamente anómalo en vendas, dado o cerramento da hostalaría; cliente coñecido polo concello –a todos os efeitos– mesmo no trato de favor na consideración de circunstancias especiais para o desenvolvemento da súa actividade, limitada, incluso con posibilidades de apertura: hai rúas enteiras semeadas de mesas que non poden ser atendidas en espazos interiores.

E na Praza, quen debe colaborar na flexibilidade do aluguer se non o fai o Concello? Que se debería facer? Pedir un crédito para pagar o equivalente a un aluguer en ausencia de actividade normal? Quen debe ter en conta, se non é o titular da concesión, a existencia de circunstancias excepcionais? Non é o mesmo ter posibilidade de estar en activo –é dicer, aberto– que ter clientes, cando é público, notorio e prohibido por lei que os clientes poidan exercer a actividade. É sabido tamén que o consumo fora do fogar non pode ser substituído en época de pandemia polo consumo doméstico. Entre outros, os peregrinos –que aínda non existen este ano– e os turistas en xeral son a demanda habitual do dilatado tecido de restauración e hostalaría de Santiago, e ao non existir non consomen, os restaurantes non compran e os praceiros non venden. Estou case segura, por non decir de todo, que isto é sabido no Concello, pero, de momento, o que hai son sancións.

A Facenda municipal de Santiago amosa que é moi mellorábel, pero o departamento de Facenda cumpre co seu deber recadador en cumprimento estrito da norma. Os recadadores sempre tiveron moi má fama, historicamente falando, pero a responsabilidade hai que situala na estrutura legal na que se insere a norma, no departamento administrativo que a vehiculiza e nos axentes que a executan. Estou tamén convencida de que hai unha forte ausencia de creación de norma para estes casos, nesta circunstancia excepcional que se está a viver.

En troca, noutros casos si: normas específicas para desenvolver o traballo municipal (en casa, teletraballando, con petición de cita previa para o exercicio presencial, con permisos especiais por causas familiares con afectación covid19...), até acordos especiais con subministradores municipais que, tendo contrato, tiveron dificuldades específicas para cumprir. Mesmo hai munícipes que chegaron a acordos en nome do Concello con entidades privadas de caridade para atenderen necesidades extremas nesta crise. E a Facenda municipal funcionando como se de época normal se tratar sen maior nen menor consideración. Acordoume o episodio do pasado: houbo alguén que tivo a idea luminosa de –supoño que para lograr unha liña de disponibilidade bancaria– emitir recibos do IBI dos últimos cinco anos a tutti quanti, e, dicíase, de non pagalos pasaríase á vía executiva.

Acudín cos meus, despois de pedir no banco un certificado de pagamento, a demostrar que xa estaban pagos, e, ao esixir a asinatura dun documento conforme existira erro municipal, a funcionaria correspondente negouse en redondo. A forma de actuar foi realmente a dun vello recadador feudal: primeiro cobrar, e despois mirar.