BAJO la hojarasca otoñal que comienza a pisar Carlos III se encuentra la vieja certidumbre, que encarnaba su señora madre con sus trajes pastel. Cualquier gesto de Isabel II tenía el efecto de un anuncio comercial perfecto, ya fuera con un líder político de copete, ni siquiera fotografiarse con Trump le producía desgaste, o con el oso Paddington, una de las figuras más importantes con las que estuvo en los últimos meses y al que demostró que siempre llevaba un sándwich en el bolso, ese bolso. Es la metáfora de la precaución. Ese sándwich es la derrota de la incertidumbre, la merienda para el viaje, siempre sujeto a todo tipo de peligros.

No sería creíble un cara a cara entre Carlos III y el oso Paddington, y eso ya dice mucho. Antes de eso, tiene que acometer asuntos terrenales, y ni siquiera la quietud del funeral, la pompa y el duelo, ni siquiera esos titulares en letras de molde de los tabloides habituales, pero no sólo de ellos, pueden acallar totalmente el rumor bajo sus pisadas. No es que Isabel II, en su perfecta composición escénica, no acometiera lo terrenal, y lo territorial, pero sabía elevarse sobre el suelo, tuviera aura, como dijo un ciudadano, o simplemente un guion muy bien escrito y diseñado desde el palacio. Carlos se tiene que enfrentar a todo eso, pero más bien desnudo, como decía el cuento, o al menos no tan bien vestido para la gloria y el oso Paddington.

Mientras el cortejo fúnebre se acerca a la magnífica abadía de Westminster, tan famosa por reyes como por escritores, el rey tiene que ir pensando en la agenda terrenal. Viajes a las esquinas de la Gran Bretaña, y quizás, más adelante a esa Commonwealth que alguien definió en televisión esta semana como una “cáscara vacía”. No diría yo tanto, pero evidentemente ya no estamos en los días del imperio, y ni siquiera los más euroescépticos pueden creer que la Commonwealth puede regresar como el gran apoyo global. También se dijo que Carlos III recogía las cenizas coloniales, aunque sin perder la compostura. Hay asuntos difíciles en el horizonte, a pesar de esta celebración milimétrica del poder regio, a pesar del momento glorioso de la despedida de Isabel II. Carlos, más contemporáneo de lo que se cree, entiende que la incertidumbre ha llegado para todos, incluido su reino. Curiosamente todo lo incierto crece ya bajo la hojarasca de esta despedida.

La incertidumbre es la característica que mejor define el momento presente. Ni el pasado glorioso ni el futuro soñado sirven para mitigar el miedo al presente, que se alza desafiante. Y lo que algunos creían sólido, en pocos días se ha tornado incierto. El guion de la victoria de Putin en Ucrania, que algunos creían escrito, parece de pronto haber cambiado algunas líneas. No sirven, al parecer, las credenciales de tiempos ya caducados, el presente lo devora todo, lo tritura todo, y el pasado se agota en la pompa de los desfiles.

Todo esto demostrará que los símbolos enflaquecen, por más que hayan servido para representar escenas de poder y gloria. Ni un imperio ni otro podrán sobrevivir con la nostalgia, porque todo pasa a ser fieramente terrenal. La política emocional está condenada al fracaso, aunque esté alimentada por la propaganda de lo simple. A ras de suelo, todo el oro parece ya bisutería. Pero hay una certidumbre que no debe caducar: la democracia.