Atisbar septiembre

EN medio del corazón de agosto las televisiones empiezan a atisbar la llegada de septiembre. Tenemos tanta prisa que no vemos el momento de pasar a la pantalla siguiente (antes se decía a la página siguiente, pero claro, eran otros tiempos). Y no es porque agosto no esté ofreciendo notables sacudidas informativas. Desde hace ya mucho tiempo no faltan novedades, las que sean, reales o irreales. Y la política ha seguido su curso como un Guadiana que aparece y desaparece, no hay jornada en la que no asome alguna historia potente, ayer mismo, o sea, cualquier día. La pausa del verano de la pandemia es una pausa muy relativa, qué duda cabe. Los brotes del coronavirus demandan atención máxima, no hay manera de dar esquinazo a la realidad, la huida se parece mucho a las de las pesadillas, en las que no puedes moverte del sitio.

Uno intenta que agosto sea de verdad una pausa, un intento de perderse, como decíamos ayer, pero la cosa no está fácil. La ansiedad del tiempo en que vivimos implica que estemos anticipando constantemente el futuro. Vivimos ya en el mes siguiente, en el trimestre siguiente, porque el presente lo damos por amortizado, y eso es un gran error. Porque sólo tenemos el presente y sólo podemos estar seguros de él. Lo que sucede es que nos hemos educado en el mañana, insatisfechos permanentemente con el hoy.

Vivimos de las promesas, no sólo de las promesas políticas (que también), sino de aquellas que nos hacemos a nosotros mismos, confiando en que algún día lejano seremos capaces de poner en marcha todos los engranajes de los sueños. La modernidad nos quiso hacer eternos, indestructibles, pero el virus ha venido a recordarnos que no es así, y que la fragilidad no debe ser olvidada, ni mucho menos despreciada. Muchos creen que uno de los efectos de la pandemia será la búsqueda de la alegría inmediata, cada vez seremos más descreídos con respecto a lo que nos prometen, pues ya sabemos que las promesas no dependen ni siquiera de quienes las formulan. La realidad pequeña y doméstica se impondrá sobre las ideas superficiales y maniqueas, que, sin embargo, han estado tan en boga durante los últimos años.

Atisbar septiembre produce nerviosismo e incertidumbre, pero todo nos invita a adelantarnos, a imaginar cómo será. Tal vez sea imposible detener ahora mismo la sobredosis de realidad. La persistencia de lo político, en un mes pensado para desconectar, tampoco ayuda (quizás ya no soportamos la ausencia de titulares) y no ha faltado esa cruda sensación de que cualquier cosa que se intente, tal y como está el patio, tiene posibilidades de salir mal.

El Telediario 2 dedicó ayer varios minutos a analizar el asunto que más obliga a mirar hacia septiembre: la vuelta a clase. Me pareció un acercamiento extraordinario, magníficamente elaborado. Brillante. La educación es el gran reto del momento (siempre es el gran reto), y anticiparse a ese regreso, en pleno corazón de agosto, parece muy razonable. Alguien dijo en el excelente reportaje que quizás ya no es cuestión de leyes ni de normas, sino de hacerlo bien, de formar grandes maestros, de conseguir que la educación esté envuelta en emoción y creatividad. José Antonio Marina recordó el dicho africano: “para educar a un niño hace falta la tribu entera”.