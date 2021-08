Audasa es quien gana

LA Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, establecía en su capítulo VIII que la duración de la concesión se fijaba en un plazo máximo de cincuenta años. Al amparo de esa norma, y por iniciativa privada, a los bancos Hispano Americano, Pastor, Noroeste, Bilbao, Atlántico y Bankunión por Decreto del 17 de agosto de 1973 se les adjudica la concesión administrativa de la autopista del Atlántico. En octubre de 1973 los socios constituyeron Audasa con el objetivo de explotar la concesión de la autopista de pago entre Ferrol y Tui.

Los problemas financieros acusados por una concesionaria con insuficiente capitalización y en una época en la que los tipos de interés eran muy elevados, implicaron que fuese nacionalizada e integrada en la Empresa Nacional de Autopistas (ENASA). Pero, pese a tratarse de una empresa nacionalizada, en 1994 el socialista Josep Borrell extendió la concesión hasta agosto 2023, el plazo máximo previsto por la ley. Y en 2000 el Gobierno del popular Aznar todavía prorroga la concesión hasta 2048, cuando, recordemos, según la norma inicial no debiera extenderse más allá de 2023. Pero, en una segunda decisión, quizás explicada por la anterior, en 2003 se privatiza pasando a ser titularidad de Itinere, cuando ya era sumamente rentable.

Sin duda en la actualidad se trata de la infraestructura básica que vertebra el norte y el sur de Galicia y no solo no existe una alternativa digna, sino que algunas decisiones adoptadas y carencias que presenta la nacional 550 parecen basadas o diseñadas solo en beneficio de la AP9. No hay circunvalaciones, escasos carriles de adelantamiento, firme en mal estado, etc.

Pero, desde hace unos días, el coste de circular por la autopista AP9, con el requisito de disponer de telepeaje, se va reducir a prácticamente la mitad. Por lo tanto, primero, nada de gratuidad, considerando que los peajes son muy superiores a la media de otras autopistas. Segundo, Audasa recuperará lo que deje de recaudar con cargo a los presupuestos, pero con creces. Que al usuario le cueste la mitad probablemente redunde en un sustancial aumento de tráfico que le supondrá cuantiosos beneficios porque sus costes fijos, en la práctica, se mantendrán.

Por ello, si en el año 2020, en plena pandemia, facturó 127 millones de euros con un beneficio de 33 millones, probablemente en 2022 gane lo doble. Lo veremos. Y sin realizar esfuerzo alguno. Nada que ver con el coste de 2.000 millones de euros en nacionalizar las autopistas radiales madrileñas o los 1.800 millones del rescate del proyecto frustrado del Castor. Si se nacionalizó cuando era ruinosa, el Gobierno más progresista de la historia debería explicarnos porqué ahora no toca.