Autoelogio de la nada

LA conferencia pronunciada este pasado lunes por el presidente del Gobierno ante representantes del IBEX 35, sindicatos y sociedad civil fue una muestra más de ejercicio de poder, que no de gobierno; de propaganda, que no de información; de monólogo, que no de diálogo. Apeló a la unidad, a la confianza, al consenso, él, que preside un Gobierno entre cuyos miembros reina la desunión, el recelo y la confrontación. Y anunció la preparación, seguida de su próxima remisión a Bruselas, de un Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin que se sepa a ciencia cierta si va a estar precedido o no del correspondiente debate parlamentario o de la correspondiente negociación con los agentes económicos y sociales.

Un Plan en cuyo enunciado falta, a mi juicio, una palabra clave, Reforma, en particular en materias jurídicas, laborales y fiscales, con el fin de incrementar la seguridad jurídica, flexibilizar el mercado laboral, reducir la presión fiscal, mejorar la competitividad empresarial, simplificar los procedimientos administrativos y eliminar cargas burocráticas innecesarias.

A principios del mes de agosto, la redactora-jefe de Le Nouvel Observateur, Natacha Tatu, publicó un artículo en el que se interrogaba acerca de la importancia de los matices en las intervenciones públicas y se lamentaba de que este término haya perdido, con el paso del tiempo, la sutileza, la reflexión compleja, el sentido de la dialéctica. En su opinión, asistimos a un deslizamiento progresivo hacia una especie de pensamiento binario en el que se echa de menos la confrontación de los diferentes puntos de vista, carburante indispensable de la democracia.

Pues bien, esta falta de matices brilló por su ausencia en la conferencia anteriormente citada, en la que Pedro Sánchez solicitó, en última instancia, un apoyo ciego a un soliloquio etéreo, vago, confuso, carente de la visión y estructura adecuadas, más propio de una campaña electoral que de una acción de gobierno. ¿Es esto todo lo que se puede esperar en unos momentos como éstos en los que el relato, por mucho que se edulcore con promesas de una futura recuperación, no puede ocultar los datos reales de un país a la deriva?

Dice Talleyrand en sus Memorias que “cuando sólo se es adepto se está obligado a creer”, y ahí reside tal vez el error del conferenciante, pensar que estaba ante una audiencia de adeptos, obligados a creer en sus palabras, fuese cual fuese su contenido, en lugar de otra ante invitados, obligados, por educación, a escucharlas, sí, más no a compartirlas, máxime teniendo en cuenta la reciente trayectoria del Gobierno y la de los partidos que lo componen.

En el primer caso, si la gestión inicial de la primera ola de la pandemia fue un desastre, no sólo por la tardanza en asumirla, sino también por la forma en abordarla, la gestión posterior de la segunda no le va a la zaga: la delegación de responsabilidades en las comunidades autónomas, con el señuelo de una imprecisa gobernanza compartida, y la consiguiente confusión entre competencia y responsabilidad, no es más que la dejación del papel de coordinador que el Gobierno se atribuyó en un principio con objeto de que sean éstas, en particular la de Madrid, y no él, quienes asuman el desgaste derivado de esta crisis, ya sea político, económico o social.

En el segundo, la trayectoria de los partidos que componen el Gobierno tampoco ofrece la credibilidad necesaria para poder responder positivamente al llamamiento de unidad, confianza y consenso hecho por el presidente del Gobierno. Las actuaciones del Partido Socialista y/o Unidas Podemos en general, o de alguno de sus representantes en particular, en Asturias, Baleares, Cataluña, Navarra o País Vasco, por no citar más que algunos casos, en relación con la defensa de la Monarquía como forma política del Estado, la unidad de la Nación o el castellano como la lengua española oficial, está en abierta contradicción con ese llamamiento.

Si a mayor abundamiento añadimos a ello algunas actuaciones personales del vicepresidente segundo del Gobierno, fruto, como diría Marx, de las “furias del interés personal”, entonces el cuadro se completa, revelando una vez más la inconsistencia de dicho llamamiento. ¿A qué queda reducido éste entonces? Pues queda reducido, según reza el título de este artículo, a la nada, a un “autoelogio de la nada”.